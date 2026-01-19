El Ayuntamiento de Córdoba habilita el Centro de Educación Ambiental para alojamiento y atención de afectados en Adamuz

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el Centro de Educación Ambiental (CEA) para ofrecer alojamiento y atención, a través del convenio con Cruz Roja, a las personas atendidas y dadas de alta del Hospital Reina Sofía tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Según ha destacado el Consistorio, el CEA estará operativo hasta que los afectados sean trasladados a sus localidades de origen o destino.

En concreto, el descarrilamiento de trenes ha provocado más de 70 heridos, según las cifras hasta las 23,30 horas de este domingo, con seis muy graves y cinco graves, mientras que los fallecidos serán más de 20, en "una noche muy complicada", donde las cifras pueden "empeorar", según ha avanzado en la zona el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Al respecto, la cifra de fallecidos se ha elevado ya a 21 tras el descarrilamiento sobre las 19,45 horas del tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua. El consejero ha apuntado que uno de los trenes del descarrilamiento ha caído por un talud de cuatro metros.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia. El consejero ha apuntado que uno de los trenes del descarrilamiento ha caído por un talud de cuatro metros.

MEDIOS DEL AYUNTAMIENTO EN LA ZONA

El Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo de emergencias compuesto por un total de 82 efectivos tras haber convocado una Mesa de Emergencia ante el accidente ferroviario.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota, durante la tarde de este domingo se han enviado al lugar del accidente cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos --dotación completa del Granadal y refuerzo de Central--.

Asimismo, cuentan con el apoyo de once vehículos de Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo --mantas, agua e iluminación, tres carpas de puesto de mando avanzado--, 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección civil. También se han desplazado cinco grupos electrógenos y dos buses de Aucorsa como efectivos de ayuda.

Igualmente, el Ayuntamiento ha detallado que para agilizar la salida de los aficionados que estaban en el Arcángel por el partido entre el Córdoba CF y el Málaga CF y evitar el paso de vehículos por la autovía, la Policía Local ha autorizado la utilización de todos los carriles bus y zonas Acire y restringidas al tráfico (Puerta del Puente).