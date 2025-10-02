El Ayuntamiento de Córdoba impugnará ante el TSJA la resolución de la Junta que obvia alegaciones presentadas a la ZGAT

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la resolución de la Junta sobre la modificación de la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de la ciudad, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA).

Según ha informado el Consistorio, la asesoría jurídica del Ayuntamiento está elaborando la propuesta para el ejercicio de dicha acción, que debe ser aprobada por la Junta de Gobierno Local.

El objetivo del gobierno municipal es que "los tribunales rectifiquen la posición de la Junta y contemplen las alegaciones del Ayuntamiento, que fueron presentadas en tiempo y forma el día 25 de septiembre mediante un decreto de Alcaldía en el que muestra su disconformidad con la resolución de la Administración andaluza en cuanto al criterio temporal que establece para la modificación de la ZGAT".

Así, el gobierno local defiende que "el ámbito temporal de la declaración de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales en la ciudad se limite temporalmente a los meses de abril, mayo y octubre, y a la Semana Santa". De este modo, "se excluirían los meses de marzo y septiembre, que sí se contemplan en la resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo".

Al respecto, el Ayuntamiento entiende que "ni marzo en sí mismo, sin contar con que incluya la celebración de la Semana Santa, ni septiembre registran un volumen de pernoctaciones tal y como para considerarlos como de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales".

PROPUESTA DE CONSENSO

El gobierno municipal mantiene así su postura desde el inicio del proceso al entender que el escenario temporal que propone se ajusta "mejor a la realidad de la ciudad en términos de turismo y comercio". Además, se trata de "una propuesta consensuada en la comisión de seguimiento impulsada por el Consistorio, con representación de Comercio, sindicatos y partidos políticos, y que posteriormente fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal del pasado mes de febrero".

En este sentido, han señalado que "la modificación de la ZGAT marca el horizonte temporal en el que los comercios de la zona Centro de Córdoba podrán abrir los domingos y festivos". "Por zona centro se entiende la avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, avenida de Cervantes, avenida de América --desde los jardines de la Agricultura hasta el aparcamiento de la Diputación--, avenida de los Piconeros, avenida de los Almogávares, calle Ronda del Marrubial, avenida de Barcelona, avenida de Libia --desde la esquina con avenida de Barcelona hasta la calle Campo Madre de Dios--, calle Campo Madre de Dios, calle Ronda de Isasa y avenida del Alcázar", han citado.