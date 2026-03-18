El Ayuntamiento de Córdoba invierte 100.000 euros para recuperar el estanque de los Jardines Escritora Elena Fortún

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de Emacsa e Imgema, Daniel García-Ibarrola, visitan el estanque de los Jardines Escritora Elena Fortún. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al presidente de Emacsa e Imgema, Daniel García-Ibarrola, han informado este miércoles sobre la recuperación del estanque en los Jardines Escritora Elena Fortún y la zona aledaña con el acondicionamiento de pasarelas, con una inversión de 100.000 euros, todo ello "muy demandado por los vecinos durante años", de cara a la naturalización del mismo que funcionará como un sistema urbano de drenaje sostenible.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha defendido "la apuesta por el verde" y por "la sostenibilidad ambiental, que se concreta en este espacio", dentro de "un proyecto de ciudad con la naturalización" de fuentes y estanques, premiado y que "aporta ahorro y menor consumo de agua", así como "más vegetación, fundamentalmente autóctona", y "también aparece una fauna beneficiosa", que "ayuda a disminuir los mosquitos" y con ello "ayuda al control de plagas", como el virus del Nilo.

Además, el primer edil ha elogiado que se recupera un espacio verde en este barrio del Zoco Nuevo que "se había deteriorado mucho en los últimos años", de manera que "se ha cambiado toda la estética del estanque, pasando de un espacio artificial a uno natural", por lo que "se recupera un nuevo espacio de convivencia para esta zona de Poniente".

Entretanto, Bellido ha pedido "paciencia a los vecinos, porque los procesos de naturalización requieren de un tiempo", de forma que "hoy se están sembrando las plantas, está empezando a entrar el agua en el estanque y pasarán meses hasta que el aspecto del estanque sea ya el que todos queremos alcanzar". "La vegetación tiene que asentarse, tiene que empezar a venir la fauna y entonces ya cogerá el aspecto que todos queremos", ha asegurado.

Así, ha remarcado que "no se quede nadie con la imagen de estos primeros días, porque es la inauguración del espacio y la inauguración del proceso de transformación será dentro de unos meses", para lo cual ha puesto como ejemplo el Parque de la Arruzafilla.

LOS OBJETIVOS

Mientras, el concejal ha valorado en este caso "el trabajo transversal que se realiza entre distintas delegaciones y empresas municipales" y que "en un tiempo récord se ha puesto en funcionamiento". Entre los objetivos, la prevención ante las lluvias, "porque actuará como un sistema urbano de drenaje sostenible"; la conservación de especies autóctonas protegidas, y se trabaja en "la sostenibilidad y protección de medioambiente, permitiendo desarrollar fauna autóctona".

Igualmente, se ha hecho una reproducción de piedra natural y se ha trabajado en las pasarelas que tenía el estanque, velando por la seguridad de los ciudadanos, a la vez que se surte de agua no potable, "vinculado a la eliminación de las colonias de mosquitos, porque este sistema permite reducirlo en un 70%", ha aseverado el edil.

Por otra parte, el alcalde ha destacado la actuación de limpieza y adecentamiento en el lienzo de muralla desde Puerta Sevilla hasta el río Guadalquivir.