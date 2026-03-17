El Ayuntamiento de Córdoba lamenta "grave perjuicio" por la falta de conexión directa de AVE con Málaga en Semana Santa

Archivo - Viajeros en la estación de trenes de Córdoba. - RENFE - Archivo

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha calificado este martes como "muy negativo" el hecho de que se haya aplazado hasta finales de abril, como mínimo, la puesta en servicio de la conexión directa de AVE con Málaga y ha lamentado "los graves perjuicios" que eso supone para la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que afecta a la Semana Santa.

En una nota, el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha afirmado que esta situación es "un duro golpe para el conjunto de la ciudad en general y para el sector turístico en particular". En este sentido, ha manifestado que "el hecho de que los trenes que normalmente paraban en Córdoba procedentes o con destino Málaga no puedan hacerlo ahora afecta tanto a los cordobeses, que ven así muy mermada su movilidad, como a los viajeros, que ven imposibilitado su traslado desde la Costa del Sol".

Torrico ha insistido en que están "muy preocupados por la repercusión negativa que seguro tendrá esta ampliación del corte del servicio de Alta Velocidad" y ha avanzado que van a "promover una reunión con CECO y con el resto de administraciones". "Queremos soluciones, y soluciones rápidas para dar respuesta a este varapalo que va a sufrir el sector turístico, especialmente en un momento clave como es la Semana Santa y el mes de abril", ha subrayado.

Según el portavoz municipal, "no es de recibo el abandono y la dejadez con la que el Gobierno de España trata a Andalucía en general, y a Córdoba en particular". En este sentido, ha abogado por "analizar con el sector qué medidas son necesarias para compensar el daño tan grande que va a sufrir en las fechas tan señaladas que tenemos por delante".

Así, el edil ha recordado que "la conectividad ferroviaria es un factor determinante y esencial para el turismo en Córdoba, tanto para el segmento vacacional como para el turismo congresual y de negocios", por ello ha considerado "vital que las infraestructuras recuperen la normalidad operativa cuanto antes para evitar que este sector sufra más pérdidas", al tiempo que ha anotado que "no se pueden olvidar otros efectos negativos que acarreará esta situación, como es la reducción del empleo que suele generarse en estas fechas".