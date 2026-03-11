El Ayuntamiento de Córdoba liquida el presupuesto 25 con 153 millones de fondos y 350.000 euros de remanente negativo

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha informado este miércoles de la aprobación de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2025, que ha contado con 153 millones de euros de fondos líquidos en tesorería y 350.000 euros de remanente negativo, que se compensará con los remanentes de los organismos autónomos, entre otros datos facilitados.

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que en 2024, el Consistorio registró como obligaciones reconocidas netas, gastos, una cifra de 370,5 millones de euros; en inversiones fueron 27 millones; en derechos reconocidos, ingresos, la cantidad de 379 millones, y "el resultado presupuestario ajustado positivo fue de 32 millones de euros".

Mientras, en 2025, el Ayuntamiento ha gestionado "un volumen aún mayor de actividad económica", de manera que "las obligaciones reconocidas netas, gastos, han sido por 420,9 millones de euros; en inversiones, más de 43 millones; en derechos reconocidos, ingresos, más de 368 millones", y "el resultado presupuestario ajustado positivo ha sido de 6,6 millones de euros".

En este sentido, ha resaltado que "el Consistorio ha tenido un incremento en el volumen de gastos gestionados, incluyendo lo que corresponde al gasto de amortización anticipada de deuda, que fue por un importe de 37 millones de euros". "Parte de las obligaciones se financian con remanentes de ejercicios anteriores que están vinculados a proyectos concretos y son 16 millones de gastos más en inversión de 2025 frente a 2024", ha aseverado.

AMORTIZACIÓN DE DEUDA

En relación al estado del remanente de tesorería, ha explicado que en 2024 era positivo con 38 millones de euros y en 2025 el remanente por gastos generales es negativo con 353.000 euros, después de que "el Ayuntamiento ha destinado 37 millones de euros del remanente para amortizar anticipadamente deuda", de modo que "si esos 37 millones de euros no se hubieran destinado a amortización anticipada, el remanente de tesorería para los gastos generales serían otras cifras, muy parecidas a las recogidas en 2024", ha aseverado.

En cuanto a la tesorería municipal, Torrent ha indicado que a 31 de diciembre de 2024 la tesorería tenía un fondo líquido de 182 millones de euros, mientras que en 2025 es de 153 millones de euros.

Ante ello, la edil ha valorado que "la actividad económica se cierra con equilibrio financiero", de manera que "el Ayuntamiento mantiene la estabilidad en sus cuentas públicas gracias a la planificación responsable", con "un mayor volumen de gestión económica en los últimos años", tras "gestionar más gastos y más actividad municipal que en el ejercicio anterior, con más capacidad de gestión y planificación para atender las necesidades de la ciudad, reforzar los servicios públicos e impulsar proyectos estratégicos".

Entretanto, la concejal ha aseverado que se tomará conocimiento del mismo en el Pleno del mes de abril y se remite a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma para su conocimiento y control financiero.