El Ayuntamiento de Córdoba y Ouigo firman un acuerdo para la promoción turística de la ciudad a través del tren

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin, en la firma del acuerdo de intenciones para la promoción turística de la ciudad a través del tren. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba y Ouigo España han firmado este martes un acuerdo de intenciones para la promoción turística de la ciudad a través del tren. El objetivo es favorecer el tráfico de pasajeros hacia Córdoba y mejorar la difusión de la ciudad como destino turístico entre los viajeros y/o potenciales usuarios de las diferentes rutas de transporte en tren que ofrece el operador de servicios ferroviarios de Alta Velocidad en España.

Según ha detallado el Consistorio, el alcalde, José María Bellido, y la directora general de Ouigo España, Amandine Thomas-Commin, han rubricado el documento, que recoge el interés del Ayuntamiento en "poder promocionar la ciudad en los trenes operados por la empresa, con origen o destino Córdoba, con el objetivo de fomentar y aumentar el número de pasajeros que, a través de este medio de transporte, se desplazan hasta la ciudad".

Igualmente, el acuerdo refleja que "valorará la oportunidad e interés en coparticipar en cuantas propuestas promocionales se acuerden entre las partes y que sirvan de estímulo para favorecer el flujo de visitantes hacia la ciudad".

Estas acciones pueden ser, entre otras, viajes de cortesía o 'fam trips' con agencias de viajes, 'press trips' con prensa especializada en turismo urbano, acciones comerciales en destinos de interés para ambas partes o promociones conjuntas con el fin de favorecer la llegada de turistas cuando en Córdoba se celebren eventos de alto impacto cultural, musical o deportivo, entre otras iniciativas. El presente acuerdo de intenciones entra en vigor este martes mismo, día de su firma, y tiene validez hasta el día 31 de diciembre de 2026.

"PALANCA DE ATRACCIÓN DE TURISMO"

El alcalde ha recordado que el 16 de enero de 2025 "vivimos un día muy importante para Córdoba con la llegada de Ouigo, lo que supuso que la ciudad mejorara su conectividad y se consolidara como un referente en España en alta velocidad", y ha apuntado que este martes, con la firma de este acuerdo de intenciones, "damos un paso más en esa colaboración que ha sido de éxito y que ha traído beneficios para toda la ciudad".

El acuerdo, ha indicado Bellido, "nos va a permitir aprovechar el tren como una herramienta de apertura al mundo para la promoción turística de la ciudad" y en ese sentido vamos a trabajar, "en aprovechar al máximo las oportunidades y las ventajas que nos ofrece las conexiones con los trenes Ouigo como palanca de atracción de turismo, entre ellos el de congresos".

Por su lado, Thomas-Commin ha indicado que "en los primeros 14 meses operando en la capital cordobesa ya sumamos casi medio millón de viajeros con origen o destino Córdoba". "Son cifras muy positivas que han superado nuestras expectativas", ha resaltado.

Además, ha añadido que "Ouigo quiere ser un aliado de la ciudad, involucrado en su crecimiento económico", al tiempo que ha elogiado que "este acuerdo es un buen ejemplo de nuestra apuesta a largo plazo por Andalucía y por Córdoba".