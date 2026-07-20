El Ayuntamiento de Córdoba reconocerá en el Pleno a la Selección Española de Fútbol al lograr su segundo Mundial

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, con la camiseta de la Selección Española de Fútbol, y la delegada de Hacienda, Blanca Torrent. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba va a reconocer en el próximo Pleno a la Selección Española de Fútbol con una declaración institucional de reconocimiento, con motivo de la consecución del segundo título de Campeón del Mundo en la final de este domingo contra Argentina, según ha avanzado este lunes el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico.

En una rueda de prensa, el concejal ha destacado que "los cordobeses han celebrado el título de forma intensa, pero muy civilizada y con toda tranquilidad, con mucha alegría, pero también con mucho civismo", por lo que considera que "merece la pena tener en cuenta esta declaración institucional".

En concreto, la mayor celebración en la capital tras el pitido final del partido fue en la Plaza de las Tendillas y las calles aledañas, donde se congregaron unas 14.000 personas, sin incidencias destacables, según han informado desde el gobierno local, después de que los bares de la zona sacaron sus pantallas a la calle para seguir la final del Mundial.

Igualmente, en las instalaciones del Córdoba Live, situadas en el recinto ferial de El Arenal, ofrecieron el partido en pantalla gigante, con música en directo y espectáculos de animación. El acceso fue gratuito hasta completar el aforo previsto que, dada la relevancia de esta cita deportiva, se esperaban hasta 5.000 personas.

En cuanto a las otras declaraciones, son en reconocimiento a "dos cordobeses relevantes fallecidos recientemente", como son Josefina Molina, la directora de cine que falleció hace poco más de un mes, y el exrector de la Universidad de Córdoba (UCO) y exconsejero de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, que tendrán la nominación de una calle y se pedirá a la Junta que la Filmoteca de Andalucía tenga el nombre de Josefina Molina, y que también el nombre de José Carlos Gómez Villamandos se le otorgue al Centro de Zoonosis, "que va a ser un importante centro de investigación a nivel español y europeo, que él impulsó junto con la Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía y que es un proyecto que la Universidad y la Junta desarrollan", ha comentado el edil.

Y otra declaración institucional será de apoyo a Granada, que es la única ciudad andaluza que ha llegado a la fase finalista para optar a la Capitalidad Europea de la Cultura del año 2031.