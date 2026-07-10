El Ayuntamiento de Córdoba renueva el descuento en el cine de verano Coliseo San Andrés para mayores

Eva Contador, en el cine de verano Coliseo San Andrés, muestra un cartel informativo sobre el descuento ofrecido a los mayores. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha renovado, por tercer año consecutivo, el acuerdo de colaboración para que los usuarios de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) tengan un 20% de descuento en el precio de las entradas del cine de verano Coliseo San Andrés.

La iniciativa, según ha informado el Ayuntamiento en una nota, estará vigente desde este viernes y hasta la finalización de la temporada del cine de verano. Durante este periodo, los usuarios de cualquiera de los 14 Cpapm podrán acceder a las proyecciones por cuatro euros, en lugar de los cinco euros del precio general, presentando en la taquilla su carné de socio-usuario.

Esta medida, de la que el año pasado se beneficiaron casi 400 personas mayores, forma parte de las acciones impulsadas por la Delegación de Mayores para ofrecer alternativas de ocio durante los meses de mayor calor, dentro del proyecto 'Verano Saludable'.

La teniente de alcalde y delegada de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha destacado que en el Consistorio siguen "trabajando para que nuestros mayores dispongan también durante el verano de una oferta de actividades variada, accesible y adaptada a esta época del año. Con iniciativas como esta, queremos facilitar que puedan disfrutar de propuestas de ocio y cultura en un entorno agradable, favoreciendo, tanto su bienestar, como las relaciones sociales".