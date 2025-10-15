El Ayuntamiento de Córdoba saca adelante el convenio colectivo con respaldo sindical y valor a "la conciliación"

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado este miércoles del acuerdo histórico para sacar adelante el convenio colectivo para los empleados municipales que estará en vigor cuatro años, tras "más de 17 años" de la última negociación, y valorando más "la conciliación", de modo que incluye el permiso por nacimiento por nieto, entre otros permisos.

En una rueda de prensa, la edil ha explicado que el acuerdo sale con "un amplio consenso social, con el voto a favor de todas las secciones sindicales, exceptuando CGT", sección a la que ha agradecido "su trabajo y el buen tono en las negociaciones", destacando que "se han aportado alegaciones y peticiones de todas las secciones sindicales a lo largo de la negociación, hasta llegar al texto".

Según ha expuesto, "se centra sobre todo en la actualización atendiendo a las condiciones de vida", de manera que ha habido que "adaptar muchísimos permisos, jornadas, licencias, etc. a la actualidad en la que hoy en día viven los empleados municipales, teniendo como objetivo principal la conciliación para permitir que los empleados municipales puedan tener un día a día mucho más efectivo, tanto en su vida personal como en su trabajo", ha resaltado.

Entre las principales novedades, ha citado "la atención médica de menores y familiares a cargo, las mejoras en el permiso por nacimiento o adopción e incluso la introducción del permiso por nacimiento por nieto, teniendo en cuenta la edad media con la que cuenta la plantilla municipal".

Asimismo, se ha creado una bolsa de 70 horas de libre disposición a lo largo del año para que "los empleados puedan favorecer sus necesidades de conciliación al mismo tiempo que lo complementan con el desarrollo completo de su jornada laboral", a lo que se añade "un permiso retribuido del 50% de la jornada para cuidados con hijos con discapacidad a su cargo", entre otros aspectos.

Igualmente, ha apuntado que van a ser "especialmente sensibles con las personas que tienen un hijo o un familiar con discapacidad a cargo", al tiempo que se establecerán "ayudas directas mejorando el régimen de anticipo reintegrable, permitiendo una mejor gestión de la economía familiar de los empleados".

"A partir de ahora tiene que pasar una serie de procesos internos, luego se tendrá que aprobar en Pleno y a partir de ahí tendrá vigencia para cuatro años", ha destacado la concejal.