El Ayuntamiento de Córdoba se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo Lgtbi+ con actividades desde el 13

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo Lgtbi+ con una programa de actividades que arranca el día 13 de junio y que pretende evidenciar su apoyo al colectivo y el compromiso municipal con las políticas que ahonden en que "Córdoba sea una ciudad cada vez más igualitaria y diversa".

La programación, según ha indicado en una nota la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, "no se va a ceñir al 28 de junio, que es el fijado en el calendario como el Día del orgullo, si no que la extendemos, porque entendemos que no hay que visibilizar a este colectivo únicamente en una jornada".

Aguilar ha apuntado que "nuestro trabajo y apoyo se extiende a todos los días del año, algo que hemos evidenciando con campañas como la lucha contra la Lgtbifobia en el deporte o en el hecho de que hayamos incluido en el Plan de Igualdad Municipal recomendaciones específicas sobre la igualdad y no discriminación del colectivo".

Las actividades incluyen jornadas de arte urbano (Plaza de la Juventud), espectáculos en la calle (Jardines del Presidente Adolfo Suárez y Avenida de la Libertad), coloquios organizados por la Delegación de Juventud, exposiciones (Biblioteca Central), cineforum (Biblioteca Central), conferencias (Casa de la Igualdad) y baile (Centro Cívico Centro).

"Todo ello para reafirmar el apoyo del gobierno municipal al colectivo y para rechazar cualquier tratamiento discriminatorio hacia las personas por cuestión de preferencias o identidad sexual", ha anotado la delegada, quien ha añadido que las actividades se han organizado en colaboración con los colectivos.