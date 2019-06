Ayuntamiento de Córdoba valora el desarrollo de la duodécima edición de la Noche Blanca del Flamenco

Publicado 16/06/2019 17:16:49 CET

CÓRDOBA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho balance de la XII Noche Blanca del Flamenco de Córdoba, que ha transcurrido durante la noche del sábado al domingo "sin incidencias reseñables durante más de siete horas ininterrumpidas de conciertos".

La organización ha valorado "de forma muy positiva" el transcurso de la edición más femenina del evento, una programación sin precedentes en la que "la mujer ha sido en exclusiva la protagonista en las disciplinas de cante, baile, guitarra de concierto e instrumental", según ha recogido en un comunicado el Consistorio.

Al igual que en anteriores ediciones, los diferentes espectáculos han reunido a miles de personas en las calles y plazas de la ciudad durante toda la noche para disfrutar de "una gran fiesta flamenca" que dio comienzo con la actuación del Ballet Flamenco de Andalucía, a las 22,30 horas, en la Plaza de las Tendillas, y ha tenido su punto y final con el concierto de la trianera Rosario 'La Tremendita' en los Jardines del Alcázar pasadas ya las 05,00 horas.

La apertura de la noche ha contado con la presencia del nuevo alcalde, José María Bellido, que ha estado acompañado por algunos de los miembros del nuevo equipo de gobierno.

La organización ha resaltado como "una de las notas más destacables el respaldo del público a las diferentes propuestas de un cartel para todos los gustos" con artistas que representan la tradición e innovación en el arte flamenco.

CONCIERTO DE ROSALÍA

"Un éxito en la afluencia de espectadores" que se ha registrado tanto en los espectáculos de tamaño medio como en los de gran formato, apartado en el que el gran protagonista este año ha sido el concierto de Rosalía en la Plaza de Toros y su retransmisión en 'streaming' en el Teatro Axerquía, donde la organización ha destacado "el desarrollo sin incidencias reseñables y el entusiasmo del público con la artista catalana".

Según los datos registrados por la organización, no se ha presentado ninguna reclamación, solo 137 personas no han accedido al recinto de la Plaza de Toros al no corresponder el titular de la invitación con el portador de la misma y se han resuelto favorablemente 34 incidencias por errores en la indicación del nombre o número de DNI en la invitación.

La organización ha resaltado "la descentralización y nueva distribución de espacios" --con la puesta en valor este año de nuevos espacios como la Plaza de la Juventud, los Jardines del Alcázar y la Plaza de Toros--, así como "la confluencia horaria de los espectáculos han contribuido nuevamente a la mejora de la accesibilidad a los recintos, la seguridad en las calles y un mejor disfrute de las actuaciones".

Desde la Jefatura de la Policía Local, se ha informado de la ausencia de incidencias significativas. Mientras que, en lo que respecta a las atenciones sanitarias llevadas a cabo por el dispositivo sanitario de Cruz Roja, se ha informado de un total de 18 asistencias y un único traslado hospitalario, en su mayoría por mareos.