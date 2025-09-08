El Ayuntamiento de Cúllar (Granada) denuncia la aparición de pintadas con insultos a la alcaldesa y la Policía Local

Archivo - La alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, a la derecha en la imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

CÚLLAR (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cúllar, en el norte de la provincia de Granada, ha interpuesto denuncia en la Guardia Civil tras la aparición de unas pintadas, con insultos contra la alcaldesa, Ana Belén Martínez, del PSOE, y contra la Policía Local en la fuente pública del municipio, y en los accesos a la nave donde aparcan los vehículos municipales, en los que ha ardido un contenedor.

Así lo ha precisado a Europa Press la alcaldesa de Cúllar, quien ha aseverado que "nunca es agradable que te insulten de esa manera" y "más cuando tienes familia", insistiendo en que "en política no vale todo" y condenando "este tipo de insultos hacia la Policía Local" y hacia ella misma como regidora.

Las pintadas de la fuente han aparecido firmadas por el seudónimo 'El carbonero', la cual también ha aparecido junto al lugar donde ha ardido el contenedor, junto a la puerta de la nave que sirve de aparcamiento a los vehículos municipales.

Martínez lamenta que ocurran estos hechos "en pleno siglo XXI", cuando "todavía por suerte hay diversidad de opiniones", en tanto "vivimos en una democracia", y afirma que estos "actos vandálicos" en su opinión "no merecen la importancia que les estamos dando".