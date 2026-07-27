El Ayuntamiento desestima las alegaciones de Córdoba Ecuestre por la concesión de Caballerizas Reales

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha desestimado las alegaciones recibidas en relación con la concesión demanial, a favor de la Asociación Córdoba Ecuestre, del uso privativo de determinados espacios del inmueble de titularidad municipal y naturaleza demanial Caballerizas Reales, entre ellas de la asociación y del grupo Hacemos.

En una rueda de prensa, la concejal ha recordado que la concesión se aprobó en el mes de abril por un procedimiento de adjudicación directa para un plazo de 25 años prorrogable en dos períodos de igual duración de otros 25 años, al tiempo que ha apuntado ante las alegaciones que "hay una falta de interpretación".

Así, ha citado el caso de la Unidad de Caballería de Policía Local que se encuentra en las Caballerizas, donde "una de las peticiones que se hacía por el Ayuntamiento era mantener esas cuadras y por parte de la asociación se entendía que las cuadras deberían de aumentar con una serie de espacios y requisitos más allá", si bien "únicamente por el Consistorio se solicita que se mantengan las cuadras tal cual están".

Respecto a varias de las alegaciones acerca del acceso al ala este con un uso compartido y servidumbre de paso permanente entre la asociación y el Ayuntamiento, se ha procedido también a la desestimación, aunque "se ha dado una orden de servicio para que se lleve a cabo un estudio para la viabilidad del proyecto, de hacer un uso compartido de esa puerta de acceso", ha comentado.

Por otro lado, se solicitaba el uso por parte de la asociación del ala este para un uso administrativo, algo que se desestima, "porque se entiende que no es la función principal que debe tener este espacio, que debería estar destinado al uso del Centro Internacional del Caballo y no a uso administrativo exclusivo", ha manifestado Bustos, entre otros aspectos.

Asimismo, ha explicado que "en la pista central existe una servidumbre de paso que corresponde al Ayuntamiento", después de que "se presentaba una alegación diciendo que esto le obligaba a hacer una modificación de las dimensiones de la misma", de modo que desde el Consistorio "se aclara que en cualquier caso no hay que modificar las dimensiones, sino que únicamente se haga uso de elementos movibles que permitan que llegado el caso se puedan hacer las modificaciones, pero en ningún caso afectaría a las dimensiones de la propia pista".

En cuanto a "la reconsideración de los usos en la galería sobre el picadero y el espacio sobre el guadarnés para que autorice su destino como zona de restauración y espacio de eventos o recepciones", la edil ha remarcado que "el Ayuntamiento desestima manteniendo su postura de que esa no es la finalidad que debe de tener Caballerías Reales, sino que se mantenga el uso que se ha dado a lo largo del tiempo, destacando la incompatibilidad con la propia legislación que le impide mantener ningún tipo de cocina industrial dentro de un elemento patrimonial".

En este sentido, ha defendido que "la finalidad es que se haga un uso ecuestre, donde se ponga en valor el caballo andaluz, pero en ningún caso se haga un uso hostelero, porque, de haber sido así, la intención o la voluntad del Ayuntamiento se habría llevado a cabo una adjudicación en un ámbito diferenciado al que se hace en este caso".

CUESTIONES ECONÓMICAS E INFRAESTRUCTURA

Además, la concejal ha indicado que "hay otra serie de alegaciones que ya no tienen contenido más urbanístico-patrimonial, sino que van a una cuestión más de carácter económico", de forma que "se solicitaba por parte de Córdoba Ecuestre la modificación del pliego en lo relativo a las obligaciones tributarias al concesionario", precisando desde el Consistorio que "no tiene que ser de oficio el Ayuntamiento el que lleve a cabo la exención del pago de las tasas y tributos, sino que debe de ser a propuesta de la propia asociación que posteriormente se lleve al estudio si efectivamente cabe o no la exención del pago de tasas".

Otro de los aspectos presentados como alegación es "el hecho de hacer uso de las conexiones y uso de la infraestructura de suministro de titularidad municipal presentes en el inmueble, en el Alcázar o en zonas próximas", ante lo que "se dice por el Ayuntamiento que no se puede llevar a cabo ese reconocimiento de manera incondicional sin llevar a cabo ningún tipo de estudio previo sobre la viabilidad de estas determinadas conexiones", ha afirmado.

Y la última de las alegaciones es sobre el período de reserva establecido por el Ayuntamiento para el uso de las pistas, de manera que Córdoba Ecuestre mantiene que "el uso de pistas por el Consistorio durante 30 días supondría un perjuicio económico para ellos", si bien se desestima, "porque una de las cosas recogida explícitamente en el pliego es que nunca interferirá el uso por el Ayuntamiento de estas pistas en un calendario que a ellos le conlleve un beneficio económico", ha aclarado.

En definitiva, Bustos ha declarado que "son cuestiones que bien se van a llevar a cabo en un estudio posterior por el Consistorio para que siga habiendo una correcta convivencia con Córdoba Ecuestre, bien en otras están respaldadas por la propia legislación, como en materia tributaria o la instalación de la cocina que es inviable dentro de un edificio patrimonial".

OTROS PUNTOS

En otro orden de cosas, ha salido adelante el expediente de contratación del contrato privado de patrocinio publicitario, cultural y turístico a suscribir con Zizai Cultura SL para la promoción de la ciudad durante el desarrollo del Festival Flora en su octava edición de 2026, con 400.000 euros.

Igualmente, ha recibido el visto bueno el expediente de contratación de las obras contenidas en el proyecto de módulos de aseos en el Jardín Bajo y restauración de pretil en el lienzo oriental del Alcázar de los Reyes Cristianos, en torno a 200.000 euros, con un plazo de ejecución de seis meses prorrogable si fuese necesario.

Se ha adjudicado el contrato de suministro de 300 chalecos de uso externo antibala, antipunzón y anticuchillo, con diseño femenino y masculino, para la Policía Local, por un valor aproximado de 243.000 euros, y se han concedido los premios del XIII Certamen de Música Joven Dinamomusic, por un valor de 7.200 euros, celebrados en la ciudad en el pasado mes.