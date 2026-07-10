Ayuntamiento y Diputación de Granada se ponen a disposición de Almería para el incendio de Los Gallardos

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GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, han trasladado este viernes su pésame a los familiares de los fallecidos en el incendio forestal en Los Gallardos y han puesto a ambas administraciones "a disposición" de la provincia de Almería.

Francis Rodríguez ha señalado en un audio remitido a los medios que los vecinos de Granada están "consternados viendo las imágenes y poniéndonos en la piel de las familias que han perdido a sus familiares más queridos".

La Diputación de Granada ha puesto a disposición de Almería, "provincia hermana", sus medios de emergencias y bomberos para poder ayudar en todo lo que sea posible "en esta catástrofe".

La alcaldesa de Granada también ha trasladado su pésame a través de la red social 'X', manifestando el "cariño" de los granadinos a los municipios afectados por el incendio y el "apoyo a los equipos de extinción".

"Granada está a vuestra disposición", ha agregado en relación a este incendio forestal que se ha saldado hasta el momento con once muertos, ocho heridos y al menos 19 desaparecidos.

El Ayuntamiento de Granada ha convocado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del incendio a las 12,00 horas en la plaza del Carmen.