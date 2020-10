Ayuntamiento de Granada aprueba un nuevo método para limpieza de raíces de árboles que mejora su conservación

GRANADA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado un nuevo método para la limpieza de las raíces de los árboles que mejorará su conservación y frenará el deterioro de los pavimentos que rodean los alcorques.

Así lo ha explicado, en un comunicado, la concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, Eva Martín, quien ha realizado una visita a la calle Andrés Segovia para conocer los trabajos que técnicos de las áreas de Infraestructuras y Parques y Jardines están acometiendo en dos de los árboles.

Según ha detallado Martín, hasta ahora, ante los desniveles provocados por el crecimiento de las raíces, "lo normal era parchear la acera", un procedimiento que supone un alto coste y cuyos resultados no eran del todo eficaces ni "daban un respiro" a las raíces.

Sin embargo, esta semana se ha iniciado esta novedosa técnica con la que "esperamos mejorar la conservación a la vez que evitamos el deterioro de las aceras y calzadas lo que va a suponer un importante ahorro".

En concreto, tal y como ha explicado Martín, el procedimiento consiste en aplicar, una vez que se retiran los adoquines, un chorro de aire continuo para desplazar toda la tierra y la grava que se encuentra en el alcorque sin afectar a la raíz.

"Tras la eliminación de la capa de pavimento se procede a la limpieza de raíces eliminando los restos de materiales y tierra vegetal para visualizar la envergadura de las raíces superficiales", ha dicho la concejal, quien ha detallado que, para ello, se emplea una máquina especializada denominada Air Spade, que aplica un chorro de aire a alta presión que desplaza los materiales sin afectar a las raíces, incluso las más pequeñas.

La concejal de Mantenimiento ha explicado que, bajo los pavimentos de las aceras "nos encontramos con una masa reticular del árbol de grandes dimensiones y que se extiende, en estos dos casos, más allá de los tres o cuatro metros de longitud".

"Con esta intervención hemos podido, además, visualizar la gran cantidad de raíces que, al desarrollarse superficialmente sin profundizar en el terreno provocan el levantamiento de la solería", ha precisado Martín. A la vista del resultado se van a estudiar los materiales y el modo más apropiado para la restitución del pavimento.

Aunque se trata de un método experimental, la concejal ha detallado que, en función de los resultados, se estudiará aplicarlo a otros alcorques donde se haya producido el levantamiento de los pavimentos.

Para finalizar, la concejal de Mantenimiento y responsable de Parques y Jardines ha remarcado la firme voluntad de este Ayuntamiento y del equipo técnico del área que dirige de conservar y mejorar los árboles y jardines de la ciudad.

"Los vecinos deben saber que, al menos en la parte que nos toca, trabajamos porque no se pierda ningún árbol pero también fomentando la plantación de nuevas especies como se ha demostrado esta semana con la presentación del anillo verde por parte del área de Urbanismo", ha aseverado Martín, quien, no obstante, reconoce que, en ocasiones, no hay otro remedio que suprimir aquellos árboles que puedan suponer por su mal estado un peligro para los viandantes".

"Siempre es la última opción pero a veces, cuando los técnicos no pueden hacer absolutamente nada, se hace porque no podemos permitir que ninguna persona corra riesgos", ha dicho.