El Ayuntamiento de Granada aprueba su primer plan de tesorería, que prevé superar los cien millones de euros en 2026

Los ediles de Presidencia y de Economía en Granada, Jorge Saavedra y Rosario Pallarés - AYUNTAMIENTO

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno Local su primer plan de tesorería, que prevé superar los cien millones de euros a lo largo de 2026, un récord "histórico" para la ciudad.

Se trata, según ha añadido el portavoz del equipo de gobierno local, Jorge Saavedra, del PP, "de la evidencia del rigor, la eficacia y la buena gestión con la que se está trabajando en este mandato para ordenar las cuentas municipales y devolver al Ayuntamiento la estabilidad financiera que necesitaba".

Según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, este plan no solo cumple uno de los grandes objetivos marcados por el equipo de gobierno, sino que viene a reforzar de manera notable la solvencia municipal, garantizando el pago a proveedores y dotando al Consistorio de mayor capacidad de respuesta.

El portavoz ha indicado que la mejoría de la evolución de la tesorería en estos últimos años ha sido "rotunda, pasando de los 18,6 millones de euros de 2023 a los 23,3 millones en 2024, los 56,9 millones en 2025 y los 86,2 millones con los que arranca 2026 y los 101,5 millones con los que se espera cerrar el ejercicio".

Esta evolución plantea así un nuevo escenario que está permitiendo al Ayuntamiento "operar con mayor seguridad financiera, reducir tensiones de liquidez y seguir impulsando inversiones estratégicas sin comprometer el equilibrio presupuestario ni el pago a los proveedores", que "suma ya 18 meses consecutivos por debajo de los 30 días" que marca entre sus objetivos el plan de ajuste económico al que está sujeto el Ayuntamiento.

"Cuando llegamos al gobierno municipal nos marcamos un objetivo claro: poner orden en las cuentas para poder dedicar más recursos a mejorar la ciudad. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo, con el tercer presupuesto municipal consecutivo aprobado en tiempo y forma, con la mejora de todos los indicadores económicos y ahora también con un Plan de Tesorería que demuestra que estamos transformando Granada con seguridad y sin improvisaciones", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, ha explicado el origen de la subida de tesorería, que viene en buena parte derivado de la optimización de los flujos de pago, la contención del gasto corriente y el aumento de unos ingresos que han permitido incrementar la recaudación de los 283.585.945,80 euros en 2022 a los 361.382.271,62 euros en 2024.

"Subimos los ingresos sin subir los impuestos desde la gestión del plan económico-financiero". Pallarés también ha apuntado que este plan de tesorería garantiza la liquidez del Consistorio todos los meses "a pesar de no contar desde principios de año con los ingresos procedentes de la tasa de residuos, que en este 2026 no se incorporarán hasta el último trimestre del año".

Otro de los aspectos positivos que se desprende de este plan viene dado por la reducción de los intereses de demora que el Ayuntamiento abona por sus pólizas de crédito, que se esperan rebajar de manera notable en este 2026.

Pallarés ha incidido en el "impacto directo en el funcionamiento diario de la ciudad" que tiene este fortalecimiento de la tesorería, ya que permite al Ayuntamiento contar con la liquidez suficiente para atender todos los pagos previstos y, con ello, cumplir con sus responsabilidades con los proveedores con mayor agilidad, generando un entorno de confianza en el tejido empresarial que trabaja con la administración óptimo para la inversión y la actividad económica".

"El objetivo es pagar a proveedores, no deudas". La edil de Economía ha avanzado que pese a lo ajustado de esta previsión, realizada en base al presupuesto del Ayuntamiento de los tres últimos ejercicios cerrados y al presupuesto para 2026 que se acaba de aprobar, el plan se revisará de manera trimestral para comprobar si se desarrolla según lo planificado, si se van cumpliendo los objetivos y si requiere de algunos ajustes.

"Sumamos un nuevo hito decisivo que consolida la senda de recuperación económica municipal y refuerza nuestro compromiso con una gestión basada en el rigor, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos", ha concluido.