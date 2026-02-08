Resultados de las elecciones de Aragón, muncipio a municipio

Resultado en cada municipio de las elecciones de Aragón 2026 - EPDATA

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha sido la fuerza más votado en 417 municipios de Aragón en las elecciones autonómicas de este domingo, frente a los 228 localidades en las que se ha impuesto el PSOE, según los resultados publicados por el Gobierno de Aragón.

Mientras, Vox ha ganado en 41 municipios; Teruel Existe, en 18; el Partido Aragonés, en 12; la Chunta Aragonesista, en 9 e IU-Sumar, en 3.

Consulta en este mapa el resultado, municipio a municipio.