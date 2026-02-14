Ayuntamiento de Granada aprueba el proyecto de ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones ruinosas

Archivo - Imagen de archivo de un solar. - EUROPA PRESS - Archivo

El Ayuntamiento de Granada ha informado de que continúa avanzando en su política de revisión y actualización de las ordenanzas para adaptarlas a la realidad actual de la ciudad. Así, según ha indicado el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, ya se ha aprobado en junta de gobierno local el proyecto de Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Se trata de una herramienta normativa "clave para reforzar la disciplina urbanística, combatir la degradación del entorno urbano y promover el cumplimiento efectivo del deber de edificar y conservar los inmuebles en la ciudad".

Según ha explicado Catalina en una nota, la nueva ordenanza se adapta al marco previsto en la legislación urbanística andaluza, la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio Andaluz (LISTA).

Así, permitirá al Ayuntamiento actuar "con mayor agilidad ante solares sin edificar y construcciones en situación de ruina o paralizadas o cuyos dueños no están cumpliendo con su deber de conservación para incorporarlos así a un registro público específico que facilite su seguimiento y, en su caso, la adopción de medidas para garantizar su rehabilitación o edificación".

"Esta ordenanza supone un paso decisivo para avanzar hacia una ciudad más ordenada, segura y cohesionada, donde el derecho a la propiedad vaya acompañado del deber de conservación y de uso adecuado del suelo", ha apuntado el concejal.

Así, tal y como ha detallado el edil, este Registro Municipal permitirá identificar aquellos solares y edificaciones que incumplen las obligaciones legales de sus propietarios, iniciando los procedimientos necesarios para su regularización.

"No podemos permitir que existan espacios degradados que hagan perder los valores propios de la arquitectura histórica y popular, que afecten a la calidad de vida de los vecinos, generen inseguridad o incluso insalubridad o que deterioren la imagen de nuestros barrios al tiempo que las rentas de alquiler son cada vez más altas y hay escasez de viviendas libres en muchos barrios", ha señalado.

Ante esta realidad, la nueva norma exige el cumplimiento del deber de edificar, conservar y rehabilitar, de la inclusión de los inmuebles en el registro y, en su caso, de la posibilidad de acudir a mecanismos como la ejecución subsidiaria o la venta forzosa conforme a la legislación vigente. Todo ello, ha dicho, "con plenas garantías jurídicas y respetando los principios de transparencia y seguridad jurídica.

Catalina ha subrayado que "esta herramienta busca incentivar la rehabilitación, la puesta en valor del patrimonio edificado y la activación de suelo disponible en el municipio para vivienda, impulsando especialmente la vivienda protegida, y entendiendo que la regeneración urbana es una prioridad estratégica para Granada tanto desde el punto de vista social como económico".

La aprobación de esta ordenanza, por tanto, se enmarca en la estrategia municipal "de impulso a la rehabilitación, la lucha contra la infravivienda, el desarrollo equilibrado de todos sus barrios y la mejora del paisaje urbano, alineada con los principios de eficiencia en el uso del suelo, cohesión territorial y sostenibilidad, contribuyendo así a una ciudad más habitable, atractiva y comprometida con la calidad de su espacio público".

El edil también ha querido remarcar "el importante trabajo que se está llevando a cabo en este mandato para la actualización de las ordenanzas municipales", con la actualización de más de una veintena de textos y la aprobación de otras de nueva creación, como ésta del registro de solares y edificaciones ruinosas, "para hacerlas más realistas, más justas y mejor adaptadas a la nueva realidad de una ciudad en plena transformación urbana".

Así, ha recordado la reciente aprobación hace unas semanas de dos ordenanzas, la reguladora del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de Granada y la del Ferial del Corpus de Granada, "que estaban sin revisar desde hace casi una década".

Estas se sumaban a otras "tan destacadas", como las reguladoras de la Gestión de Residuos y Limpieza Viaria, el Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo Auto-taxi, la Administración Electrónica, la Concesión de Subvenciones y del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Protección del Medio Ambiente Acústico, la Edificación, la Convivencia o la ordenanza integral de Movilidad Sostenible de Granada, entre otras.