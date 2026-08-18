El Ayuntamiento de Granada cierra los edificios municipales y pide calma ante la "ansiedad" por nuevos terremotos

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha decretado el cierre "temporal" de "todos los edificios e instalaciones municipales abiertos al público" tras los terremotos que se han sucedido en la mañana de este martes tras el seísmo de magnitud 5 del pasado 15 de agosto con epicentro en Alhendín.

En declaraciones a Canal Sur radio, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha pedido calma a los vecinos de la capital que reconoce que están sufriendo "ansiedad y nerviosismo" ante las "fuertes" réplicas que se han producido en las últimas horas. "No podemos alarmar pero sí estar pendientes", ha apostillado Carazo, que ha instado a seguir los canales oficiales en las redes sociales para estar informados.

En un primer balance muy inicial, la primera edil ha confirmado daños en cornisas pero los servicios municipales están desplegados para realizar una "revisión exhaustiva" de edificios a fin de comprobar cuáles han sido las consecuencias de estos nuevos terremotos. Daños estructurales severos "no tenemos constancia", ha puntualizado Carazo, que tampoco tiene constancia de heridos en la capital.

Entre los edificios que se han revisado están cuatro colegios con servicio de ludoteca este verano. No sufren daños preocupantes por lo que el servicio se podrá seguir ofreciendo. En los próximos días, todos los centros educativos serán inspeccionados para garantizar la seguridad en el comienzo de curso.