El Ayuntamiento de Granada convoca el XV concurso 'Albaicín Tres Culturas' para promover valores entre escolares

Archivo - Imagen de archivo desde el campanario de la Iglesia de San Andrés en el Albaicín granadino. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Juventud, ha puesto en marcha la XV edición del concurso 'Albaicín Tres Culturas', una iniciativa profundamente consolidada en la ciudad que busca promover entre los más jóvenes los valores de la multiculturalidad, la convivencia y el respeto a la diversidad.

El concurso, enmarcado dentro del desarrollo del VI Plan Joven Municipal de Granada 2024-2028, está dirigido alumnos y alumnas de cuarto curso de la ESO de los centros educativos de la capital, han informado en una nota.

Estos escolares tendrán la oportunidad de "vivir una auténtica experiencia de ciudad, conociendo de una forma muy diferente la historia de un barrio con tanta riqueza patrimonial y cultural como el Albaicín y reforzando el valor de la convivencia entre culturas", tal y como ha destacado el concejal de Juventud, Fernando Parra.

Organizado con la colaboración de la Agencia Albaicín, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, el Centro de Documentación Musical de Andalucía y el Centro Cultural Memoria de Andalucía, el concurso propone a los participantes un singular recorrido formativo durante dos jornadas consecutivas --miércoles y jueves entre enero y marzo-- con visitas guiadas y pruebas didácticas.

Estas acciones se llevarán a cabo en espacios emblemáticos como la Casa de Zafra, el Bañuelo, el Maristán o el Centro de la Memoria Sefardí.

A lo largo de esas dos jornadas, los jóvenes descubrirán el barrio del Albaicín "como un ejemplo histórico de tradición, tolerancia y convivencia; un enclave que alberga el asentamiento humano más antiguo de la ciudad de Granada, donde confluye el entramado urbano del legado islámico-andalusí con restos de la arquitectura civil y religiosa del Renacimiento y Barroco y la huella sefardí, configurando una singularidad patrimonial reconocida internacionalmente junto a la Alhambra y el Generalife como Patrimonio Mundial".

Según ha detallado Parra, en esta edición el concurso estará abierto a la participación de nueve centros educativos, con un máximo de 30 alumnos y alumnas y dos docentes responsables por centro, que deberán realizar diferentes pruebas y cuestionarios vinculados a los contenidos históricos y culturales trabajados en las visitas.

"Este concurso se ha convertido ya por méritos propios en una cita de referencia para los centros educativos de la capital, combinando patrimonio, historia, participación y aprendizaje experiencial", ha apuntado el edil, quien ha resaltado la dimensión "formativa e inclusiva" de la iniciativa.

También ha destacado que conecta "directamente con los objetivos del Plan Joven Municipal: apoyar la cultura juvenil y fortalecer valores democráticos como la igualdad, la tolerancia y el respeto".

El concurso contempla premios individuales a las tres mejores puntuaciones que hayan contestado sin error a un mayor número de preguntas de las tres pruebas y en el menor tiempo posible dotados con 200, 150 y 100 euros respectivamente.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con la juventud granadina, consolidando un proyecto que, tras quince años, se ha convertido en una referencia educativa y cultural en la ciudad".

"Granada es una ciudad construida desde el encuentro de culturas. Transmitir ese legado a nuestros jóvenes es invertir en una sociedad más cohesionada, respetuosa y orgullosa de su historia", ha concluido el edil.