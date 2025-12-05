El Ayuntamiento de Granada desestima el proyecto para la instalación de la planta de placas fotovoltaicas en El Fargue

Imagen de archivo del entorno de El Fargue en el que se proyectaba el proyecto fotovoltaico - IZQUIERDA UNIDA GRANADA

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha desestimado el proyecto para la instalación de una planta de placas fotovoltaicas en la zona de Casería de la Ermita, en el barrio de El Fargue, después de que la empresa promotora, Comercial Stadium Plus, no haya atendido el requerimiento municipal para subsanar las deficiencias detectadas en su propuesta.

Así lo ha detallado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Granada, que cierra así un expediente, tal y como ha detallado a los medios este viernes el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, con el que el consistorio "ha seguido estrictamente en cada momento los pasos que marcan los procedimientos legales" y que ya da por "zanjado".

Según Catalina, "el Ayuntamiento ha manifestado en reiteradas ocasiones que el proyecto no era de interés de este equipo de gobierno, pero aun así se debían cumplir los trámites pertinentes. El edil ha explicado que el proyecto presentaba "deficiencias, advertidas por los servicios municipales, que obligaban a la empresa a incorporar documentación complementaria relativa a la justificación de su derecho de disposición de los terrenos correspondientes a las parcelas".

"Una vez concluido el plazo sin respuesta a los requerimientos de este Ayuntamiento se ha procedido al cierre del expediente, dando así por concluida una tramitación que hemos abordado con todos los pasos habituales que se siguen en este tipo de trámites", ha señalado el edil de Urbanismo.

Catalina ha insistido en que la actuación municipal ha estado marcada exclusivamente por criterios jurídicos y administrativos y que no ha podido dar por zanjado el expediente hasta ahora, cuando la empresa promotora no ha completado la presentación de toda la documentación requerida y el proyecto no se ajustaba, por tanto, a la normativa.

El concejal ha reconocido la inquietud generada entre los vecinos del entorno de El Fargue por el impacto visual que podría haber tenido el proyecto y ha enfatizado el trabajo del equipo de gobierno local para que "cualquier iniciativa que afecte a entornos sensibles se tramite con todas las garantías y con la máxima transparencia, como también ha sido en este caso".

Sobre este proyecto de instalaciones de energía fotovoltaica, el pasado 18 de noviembre en comisión del Parlamento de Andalucía, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, señaló que la Junta estaba trabajando en el análisis del mismo en tanto podría haber afectado al paisaje del entorno de la Alhambra de Granada, si bien defendió que estos trabajos, que dijo se realizaban con "conversaciones" con el Ministerio de Cultura, se llevaran con "prudencia", incluida la planificación de una visita de campo cuya fecha estaba pendiente de concretarse en ese momento.