El Ayuntamiento de Granada destina 100.000 euros en subvenciones para proyectos sociales en la ciudad

GRANADA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este sábado la convocatoria de tres de sus líneas del Plan Estratégico de Subvenciones 2025/2027 con el objetivo de "apoyar la labor que realizan las entidades sociales de la ciudad y favorecer todas aquellas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los granadinos, especialmente de las personas más vulnerables". En esta convocatoria se destinarán un total de 100.000 euros para financiar proyectos en cuatro ámbitos prioritarios: inclusión social, apoyo a personas con discapacidad, prevención de adicciones y envejecimiento activo y saludable.

Según ha explicado en una nota la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, en concreto, la línea 7 está dirigida a subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro con proyectos dirigidos a la inclusión social de personas vulnerables o con especiales dificultades y cuenta con un presupuesto de 21.428,58 euros.

Entre sus objetivos, ha detallado la edil, está el apoyo a la cobertura de necesidades básicas de alimentación y el alojamiento alternativo temporal con acompañamiento social para familias y personas en exclusión socio-residencial. Junto a esto, también abarca proyectos destinados a favorecer y fortalecer iniciativas dirigidas al colectivo de personas con discapacidad, con un presupuesto de 28.571,43 euros.

"Hablamos de todos los programas orientados al cuidado y autonomía personal de personas adultas con discapacidad y/o dependencia, además de actividades de apoyo a cuidadores informales", ha señalado.

Por otro lado, la línea 9 de estas subvenciones, dirigida a la prevención de drogodependencias y adicciones e incorporación social contará un presupuesto de 7.142,85 euros para actuaciones dirigidas a programas de prevención en ámbitos familiar, comunitario, educativo y laboral, así como a iniciativas de reducción de riesgos y daños.

Por último, la línea 4, dirigida a proyectos para favorecer un envejecimiento activo y saludable, destinará un total de 42.857,14 euros para aquellos proyectos que promuevan la participación, la salud y el bienestar de las personas mayores de la ciudad. En todos los casos, la cuantía máxima destinada a cada proyecto será de 8.500 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses desde la resolución definitiva de la convocatoria.

La concejala ha destacado que estas subvenciones "permiten reforzar la colaboración con el tejido asociativo de Granada, que desempeña un papel esencial en la atención directa a las personas y en la creación de redes de apoyo comunitario".

"Apostamos por proyectos que contribuyen a la inclusión social, el apoyo a personas con discapacidad y a sus familias, la prevención de las adicciones y la promoción de un envejecimiento activo y saludable. Queremos que Granada sea una ciudad que cuide a todas las personas, sin dejar a nadie atrás", ha incidido la edil, quien ha remarcado que con esta convocatoria el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía, impulsando iniciativas que mejoren la vida de los granadinos a través de la colaboración con entidades sociales del municipio.