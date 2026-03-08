El Ayuntamiento de Granada eleva una solicitud a la Junta por 2,4 millones para reparar los daños de las borrascas

Imagen de archivo de los graves desperfectos que el temporal ha ocasionado a la carretera de acceso a Huétor Tajar (Granada). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, tras su aprobación en Junta de Gobierno Local, ha presentado ante la Junta de Andalucía una solicitud de ayudas extraordinarias por 2.399.634,81 euros para acometer un total de 20 actuaciones urgentes derivadas de los graves daños en infraestructuras, instalaciones y servicios municipales causados en la ciudad por el reciente tren de borrascas, uno de los episodios meteorológicos más intensos registrados en las últimas décadas y que afectó gravemente a barrios como el Sacromonte, Barranco del Abogado, la Fuente del Avellano, Camino Viejo, Carretera de Murcia o Lancha del Genil, entre otros.

Así, tal y como ha anunciado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "el Ayuntamiento está agilizando los trámites, activando recursos y movilizando las ayudas de todas las administraciones competentes con la máxima rapidez para poder afrontar la recuperación con garantías y completar la recuperación de los daños, priorizando la seguridad en las zonas más duramente golpeadas", según ha notificado el Consistorio local en una nota.

Esta solicitud, según ha detallado la regidora, se enmarca en la convocatoria extraordinaria activada tras la declaración de situación excepcional por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que reconoció la "especial gravedad" de los efectos producidos en toda Andalucía durante ese periodo.

En concreto, estos 2,4 millones de euros se destinarán a una veintena de actuaciones prioritarias que se distribuyen en cuatro grandes áreas de actuación, en concreto, urbanismo (1.805.940,05 euros), mantenimiento (438.000 euros), limpieza (139.973,99 euros) y políticas sociales (15.720,77 euros).

Así, en el capítulo de mayor envergadura, el de urbanismo, se desarrollarán nueve intervenciones tras la inspección que llevaron a cabo entre el 6 y el 9 de febrero los servicios técnicos municipales en distintos puntos del Sacromonte, Valparaíso y Camino de Beas. En esos trabajos detectaron situaciones de riesgo que requieren de intervenciones estructurales definitivas para la estabilización de taludes en la Callejuela de la Viña y la calle Santo Sepulcro, la reconstrucción de caminos en el Barranco de Valparaíso, la reparación de muros en la Lancha del Genil y la calle Rector Gallego Morell, la estabilización urgente del muro de contención de la Cuesta del Rey Chico y la rehabilitación integral de la cubierta de un edificio BIC en el Paseo del Violón.

Junto a esto, también se abordarán arreglos de mantenimiento por los daños provocados por las lluvias en múltiples elementos urbanos por hundimientos y baches en 95 puntos de la red viaria, la caída de 164 árboles en toda la ciudad, el colapso de muros en el Palacio de los Córdoba y el Palacio de Quinta Alegre, la inestabilidad en taludes de la Carretera de la Sierra y La Chumbera y el desprendimiento de losas de mármol en las escaleras exteriores del Palacio de Congresos. Junto a estas actuaciones, ha apuntado la regidora, también se contempla una revisión visual extraordinaria y urgente de todo el arbolado municipal, compuesto por más de 55.000 ejemplares.

"Muchas de estas actuaciones no solo nos van a permitir reparar los daños ocasionados, sino que nos van a ayudar a prevenir riesgos futuros en infraestructuras clave como muros de contención y taludes, asegurando la resiliencia de la ciudad ante próximos fenómenos climatológicos extremos", ha valorado la primera edil.

Las ayudas completarán todas las acciones especiales acometidas durante el temporal por el área de Limpieza Viaria, que desplegó maquinaria de forma ininterrumpida para retirar derrumbes y lenguas de barro en puntos críticos como el Camino del Sacromonte, el Camino de Beas, Siete Cuestas o el Barranco del Abogado, así como para el retén de emergencia de 24 horas que se estableció el 4 de febrero para evitar el aislamiento del barrio del Sacromonte ante la alerta naranja. Además, la inversión se destinará para reparar los daños que sufrió el vertedero municipal clausurado de Víznar debido a deslizamientos de ladera que afectaron a caminos de servicio, zanjas de drenaje y conducciones, requiriendo una reparación integral presupuestada en más de 109.000 euros.

Por último, las ayudas irán destinadas a cubrir los gastos de la habilitación del Pabellón Deportivo Municipal Paquillo Fernández en colaboración con Cruz Roja del 24 al 29 de enero y del 3 al 5 de febrero como albergue de emergencia para personas sin hogar. El dispositivo atendió a un total de 138 personas en situación de vulnerabilidad, con hasta cien camas operativas, suministro de alimentos, mantas, kits de higiene y atención social y sanitaria básica y se registraron 27 asistencias sanitarias y cuatro traslados hospitalarios.

Asimismo, la alcaldesa ha concretado que el pasado 12 de febrero, apenas unos días después de las fuertes precipitaciones, el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario y urgente con el acuerdo unánime de todos los grupos para solicitar al Gobierno de España, el Gobierno andaluz y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la adopción inmediata de medidas extraordinarias para hacer frente a los graves daños ocasionados en la ciudad por el tren de borrascas y en el que también se aprobó una modificación presupuestaria para movilizar un total de 1.300.000 euros en recursos municipales de forma urgente.

"Tras la catástrofe, este equipo de gobierno movilizó 700.000 euros procedentes del fondo de contingencia del Ayuntamiento y 600.000 euros del área de Urbanismo para poder iniciar las actuaciones en los puntos especialmente sensibles con la máxima rapidez y con mayor atención puesta en las zonas más afectadas por los episodios de lluvia y con riesgo de desprendimientos", ha indicado.

La iniciativa, ha apuntado la alcaldesa, contemplaba igualmente la necesidad de instar al Gobierno de España a solicitar de forma inmediata la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), principal instrumento comunitario para canalizar apoyo financiero ante grandes catástrofes naturales y centrado en el restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras y el equipamiento de zonas afectadas, además de la puesta a disposición de alojamientos provisionales, financiación de servicios de auxilio para la población afectada, aseguramiento de las infraestructuras de prevención, medidas de protección del patrimonio cultural y limpieza de las zonas siniestradas, entre otros.

"Esta solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía, elaborada desde el máximo rigor técnico, es un nuevo ejemplo de trabajo coordinado entre áreas municipales y gestionado por la de Sostenibilidad, Agenda Urbana y Fondos Europeos y que permitirá financiar parte de las intervenciones necesarias para restituir plenamente la seguridad y funcionalidad de los espacios y equipamientos públicos afectados", ha incidido la alcaldesa, quien ha remarcado que "la ciudad de Granada no sólo está plenamente preparada para responder ante emergencias de manera integral con todos sus servicios, sino que es un modelo en ejecución de fondos para paliar los daños y mejorar sus capacidades de actuación futuras".