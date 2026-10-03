El Ayuntamiento de Granada inicia las obras de embellecimiento de Reyes Católicos

La alcaldesa de Granda, Marifrán Carazo, supervisa las obras que han comenzado en Reyes Católicos. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado las obras de embellecimiento de Reyes Católicos, una actuación incluida en el Plan Municipal de Obras 2024-2027 con la que extenderá desde Puerta Real hasta Plaza Nueva la imagen vegetal que ya caracteriza este entorno para "reforzar" así la presencia de vegetación en una de las principales arterias comerciales, peatonales y representativas del centro de la ciudad. Los trabajos, ejecutados por Urbana Infraestructuras e Ingeniería, S.L., cuentan con un plazo de ejecución de tres meses para el conjunto del proyecto.

En Reyes Católicos, la actuación se desarrollará a lo largo de aproximadamente 450 metros y cuenta con un presupuesto de 218.503,68 euros para incorporar nuevas composiciones florales a las farolas existentes a lo largo del eje, tal como ha explicado el Consistorio en una nota. En concreto, la actuación alcanzará 56 puntos de luz, con cuatro maceteros y 20 plantas de flor de temporada en cada farola, lo que supondrá un total de 224 maceteros y 1.120 plantas. Los cuatro maceteros se dispondrán en forma de cruz, con cinco plantas en cada uno, reproduciendo la solución ornamental que ya forma parte de la imagen de Puerta Real.

Las composiciones se renovarán con flor de temporada y las plantas se cultivarán previamente en vivero para favorecer su adaptación y garantizar su floración en el momento de la colocación. Además, todos los maceteros contarán con un sistema automatizado de riego, conectado a una nueva red independiente que discurrirá soterrada bajo la calzada y permitirá programar el riego de las distintas composiciones florales. La ejecución de esta infraestructura requerirá intervenciones puntuales en la calzada y las aceras, con la posterior reposición de los pavimentos afectados.

En las aceras se reutilizará siempre que sea posible la solería existente y, cuando sea necesario sustituirla, se emplearán losas de piedra Sierra Elvira de las mismas características, dimensiones y tonalidad para asegurar su integración en el entorno. El proyecto plantea así una actuación de mínimo impacto y carácter reversible, que no modifica la configuración general de Reyes Católicos ni altera su trazado, alineaciones o materiales. La intervención aprovecha los puntos de luz existentes y da continuidad a una solución ornamental ya presente en otros espacios del centro histórico, respetando los valores patrimoniales del entorno.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "actuamos en pleno corazón de Granada, en una calle que forma parte de la imagen y de la vida cotidiana de la ciudad y que concentra una importantísima actividad comercial, turística y peatonal. Queremos embellecer Reyes Católicos, darle más color y presencia vegetal sin que pierda su identidad, extendiendo hasta Plaza Nueva una imagen que ya funciona en Puerta Real y haciéndolo con el máximo respeto a su configuración y a su entorno histórico".

Carazo ha incidido además en que "se trata de una actuación muy visible, pero al mismo tiempo respetuosa con la calle, porque aprovechamos elementos que ya existen para incorporar vegetación y hacer más agradable un espacio por el que cada día pasean, trabajan, compran o transitan miles de granadinos y visitantes". La ejecución de los trabajos en Reyes Católicos se ha organizado por fases, de forma coordinada entre el Área de Movilidad, la Concejalía de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias y la empresa adjudicataria, para compatibilizar las obras con la actividad diaria del centro y reducir al máximo las molestias a vecinos, comerciantes y usuarios.

La primera fase comprende el tramo entre Plaza Nueva y Plaza Isabel la Católica y tiene una duración estimada de entre dos y tres semanas. Los trabajos se desarrollan primero en uno de los laterales de la calle y, una vez finalizados, continúan en el lateral opuesto. Durante esta fase se corta únicamente el carril en el que se está trabajando y se mantiene siempre abierto un carril de circulación en sentido de entrada a la ciudad, mientras que el tráfico en dirección a Plaza Nueva y el Albaicín se desvía por la calle Elvira.

La segunda fase se desarrollará entre Plaza Isabel la Católica y la calle Mesones, con una duración aproximada de dos semanas. Para reducir la incidencia sobre la circulación, los trabajos se concentrarán entre las 16,00 y las 23,00 horas, de forma que durante la mañana y hasta las 16,00 horas Reyes Católicos permanecerá abierta al tráfico con normalidad. A partir de las 16,00 horas se cortará el tráfico en este tramo para facilitar el desarrollo de los trabajos. A las 23,00 horas cesarán las actuaciones que puedan generar ruido y, durante la hora siguiente, se retirará el vallado y se acondicionará la zona para que a medianoche la calle vuelva a quedar abierta a la circulación.

En esta segunda fase, quedará afectado sólo en el horario de trabajo el transporte público, que realizará los desvíos habituales en el eje Gran Vía-Reyes Católicos-Puerta Real. La actuación de Reyes Católicos forma parte de un proyecto más amplio de embellecimiento y revalorización urbana del centro de Granada, que se extenderá también a las calles Alhóndiga y Puentezuelas. El contrato completo ha sido adjudicado a Urbana Infraestructuras e Ingeniería, S.L. por 613.297,12 euros.

En Alhóndiga se instalarán doce conjuntos de maceteros siguiendo el modelo implantado recientemente en la calle San Antón. Cada conjunto estará formado por un macetero central de mayor tamaño con un árbol y dos elementos laterales, en los que se alternarán maceteros con arbustos y flores y bancos, incorporando así nueva vegetación y espacios de estancia a lo largo de la calle. En Puentezuelas, la actuación permitirá avanzar en la creación del nuevo Bulevar de la Música de Granada, con 20 columnas ornamentales con vegetación en altura y 20 elementos de bronce integrados en el pavimento que rendirán homenaje a músicos, grupos y obras vinculados a la historia musical de la ciudad.

Estos elementos incorporarán códigos QR que permitirán escuchar su música, creando un recorrido que unirá el embellecimiento de la calle con la identidad cultural y musical de Granada. Las actuaciones de Alhóndiga y Puentezuelas conformarán la tercera fase del proyecto. Una vez que los trabajos de Reyes Católicos hayan finalizado o se encuentren en su fase final, las obras en ambas calles podrán desarrollarse en paralelo y, al tratarse de vías peatonales, no será necesario realizar cortes de tráfico. La actuación se enmarca en el ritmo de ejecución del Plan Municipal de Obras 2024-2027, con el que el Ayuntamiento mantiene actualmente en marcha distintas intervenciones de mejora y embellecimiento del espacio público en varios puntos de la ciudad.

A las obras de Reyes Católicos se suman las reformas que se ejecutan de forma simultánea en las calles Santiago, Solares y Somosierra, en el Realejo; Doctor Martín Lagos, Plaza de Gracia, Pintor López Mezquita y el bulevar de Don Bosco, además de la tercera fase de la Carretera de Málaga y la actuación en la calle Ruiseñor. A ellas se añaden actuaciones destinadas a ampliar y renovar los espacios de ocio y convivencia, como las nuevas zonas de juegos de la Glorieta de Arabial y la avenida Federico García Lorca o el nuevo parque de la avenida de Andalucía, junto a proyectos de mayor escala como la primera fase del Parque de las Familias y el Parque Fluvial. Todas ellas forman parte de un Plan Municipal de Obras 2024-2027 que moviliza una inversión de 44 millones de euros y que continúa avanzando con actuaciones simultáneas en los distintos distritos, dirigidas a renovar calles y espacios públicos, mejorar la accesibilidad y seguir incorporando nuevas zonas verdes y espacios de encuentro en los barrios.