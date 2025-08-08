El Ayuntamiento de Granada intensifica su plan de desbroce con una actuación en la avenida de Andalucía

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada acomete estos días a través de Inagra, la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos de la capital, el desbroce del vial que da acceso a la ciudad por la avenida de Andalucía con el objetivo de mejorar la salud y la salubridad de la zona, así como su seguridad, contribuyendo a evitar el riesgo de incendios e inundaciones.

La concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, ha explicado en un comunicado que el dispositivo, que se inició el pasado lunes 4 de agosto y que como mínimo permanecerá en la zona durante 15 días, está integrado por siete operarios coordinados por un capataz que supervisa los trabajos.

Se trata de "unas tareas complejas que requieren de la instalación de una señalización provisional para poder realizar las labores de limpieza sin perjuicio para los granadinos". Asimismo, ha incidido en la colaboración de la Policía Local para su colocación y revisión de las alteraciones en el tráfico.

El tramo de actuación se extiende aproximadamente por 2,5 kilómetros, entre el Parque Almunia y la rotonda junto al colegio Mulhacén, en la N-432 con la A-92, y se trabaja tanto en la mediana como en los dos arcenes, ha apuntado la edil. "Es uno de los principales accesos a la ciudad, por lo que solemos trabajar en él durante el mes de agosto para causar los menores inconvenientes posibles a los granadinos en sus desplazamientos habituales en sus vehículos privados", ha apuntado la edil.

El equipo humano de Inagra que trabaja en la zona está apoyado también por diversos medios mecánicos, como un camión pala-tractor, un camión de caja abierta, una barredora de calzada, un motocultor y varias desbrozadoras manuales para agilizar los trabajos; todos ellos --ha añadido Sánchez-- realizando sus tareas con máximas medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo y en sentido contrario al tráfico para un mayor control y visibilidad de los trabajadores.

En esta ocasión, junto a las tareas de desbroce realizadas por parte de los operarios de Inagra también se ha solicitado la colaboración del Área de Mantenimiento y Jardines en la mediana para que una actuación coordinada que permita dejar toda la zona en las mejores condiciones.

Según ha recordado Sánchez, la campaña de desbroce de este año comenzó el pasado 12 de mayo con la actuación en el recinto ferial de Almanjáyar como punto de partida "de un plan global que ha contemplado la limpieza de broza, hierbas secas y matojos de unos 241 solares y de alrededor de 156 zonas de pavimentos blandos en todos los distritos de la ciudad con el objetivo de evitar posibles incendios por las altas temperaturas del verano".

De hecho, ya se han dado por terminados los trabajos en la totalidad de solares que por su extensión y circunstancias presentaban algún tipo de riesgo.

Junto a esto, la concejala ha detallado que en los seis primeros meses de 2025 también se han realizado intervenciones de desbroce en un total de 615 calles de la capital, una cifra que "continuará actualizándose permanente durante todo el año con nuevas actuaciones dirigidas a la mejora del mantenimiento, la limpieza y la salubridad de los espacios públicos", especialmente de las zonas patrimoniales.

Igualmente, ha recordado que está previsto que este año se adelante a mediados de agosto la limpieza y desbroce del tramo urbano del cauce del río Monachil, con un total de 2,2 kilómetros de tramo de cauce --desde el puente de la Carretera de La Zubia en la Ronda Sur hasta el puente del parque Tico Medina-- sobre los que se interviene de manera manual y sin maquinaria pesada "para lograr que sea totalmente respetuosa con el medio ambiente".

Las tareas de desbroce se están realizando "con rapidez y efectividad gracias al apoyo de una maquinaria avanzada que no solo corta y desmenuza los matojos, sino que además escarda y entierra los restos vegetales, con lo cual también se aprovechan las brozas para enriquecer la tierra y aprovechar al máximo los residuos".

Sánchez ha destacado "la coordinación y los buenos resultados" de todos los trabajos que se están llevando a cabo en esta campaña de desbroce y ha apelado a la responsabilidad de todos los ciudadanos "para el cuidado y la limpieza de Granada y el respeto a sus espacios públicos", especialmente en épocas de altas temperaturas como la actual "en la que aumenta el riesgo de malos olores y de problemas de higiene".