El Ayuntamiento de Granada licita por más de 560.640 euros el proyecto de zona verde en la Avenida de Andalucía

Proyecto de zona verde en la Avenida de Andalucía, en Granada capital. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha anunciado el proyecto de transformación integral del gran espacio libre situado en la Avenida de Andalucía, en el entorno de la gasolinera BP y junto a las calles Periodista Fernando Gómez de la Cruz y Periodista Miguel Montalvo, que permitirá convertir este enclave en un nuevo parque y una gran zona verde de más de 6.700 metros cuadrados, concebida como "un espacio moderno, accesible y pensado para la convivencia ciudadana".

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha precisado que con un presupuesto base de licitación de 560.642,49 euros (IVA incluido) y un plazo previsto de ejecución de cuatro meses, la actuación ya ha salido oficialmente a licitación, avanzando así hacia la regeneración completa de un enclave que durante años ha permanecido sin uso y degradado. La intervención se desarrollará en un suelo que "actualmente presenta un estado muy deteriorado", ha señalado.

Según la memoria técnica del proyecto, se trata de un terreno baldío sin vegetación consolidada, con presencia de vertidos y escombros, aceras exteriores insuficientes --en algunos puntos inferiores a un metro-- y restos de antiguas edificaciones y muros visibles.

La alcaldesa ha enfatizado este punto al afirmar que "este es uno de esos lugares que llevaban demasiado tiempo olvidados, sin uso y sin identidad urbana. Hoy empezamos a cambiarlo para siempre". El objeto del proyecto es crear una zona verde que mejore el espacio urbano, generando un entorno amable y accesible mediante nuevas áreas estanciales, un parque infantil, caminos peatonales, mobiliario actualizado y acerados ampliados.

"Cada metro que ganamos para el peatón es un metro que ganamos para la convivencia, la accesibilidad y el bienestar", ha apuntado Carazo. La solución proyectada plantea un parque de diseño naturalizado, con caminos peatonales de trazado suave y pavimento blando que facilitan el paseo y la movilidad de personas de todas las edades. Se crearán áreas estanciales ajardinadas y se instalará un circuito de calistenia, fomentando la actividad física y el deporte al aire libre.

El parque infantil de 183 m2, con pavimento amortiguador EPDM y juegos accesibles, ofrecerá un espacio seguro y atractivo para las familias. El proyecto incluye también un nuevo cerramiento perimetral y la ampliación de los acerados hasta 1,50 metros, mejorando de forma significativa la accesibilidad del entorno.

La actuación incorpora una jardinería rica y diversa, con la plantación de moreras, olmos y cinamomos, además de pinos en las zonas de ladera, creando amplias zonas de sombra y contribuyendo a mejorar el microclima y el paisaje urbano. Se suman setos y masas arbustivas que estructuran el espacio y aportan color a lo largo del año.

Para asegurar el correcto mantenimiento de la vegetación en los primeros meses, se instalará un sistema de riego provisional. El proyecto se complementa con la instalación de nuevas luminarias LED y la ampliación del alumbrado en las aceras perimetrales, mejorando la seguridad y la eficiencia energética del parque. Las canalizaciones subterráneas existentes se adaptarán y completarán para garantizar un funcionamiento óptimo de las instalaciones.

Asimismo, Carazo ha subrayado la importancia ambiental y social de la actuación. "Ganar masa verde es ganar salud, confort y futuro. Este parque va a ser un respiro para el barrio y un paso más en la Granada sostenible que estamos construyendo".

La alcaldesa ha destacado también que el diseño permite la convivencia intergeneracional, con espacios diferenciados para familias, personas mayores, deportistas, paseantes y usuarios con mascotas. "Estamos creando una ciudad más amable, con más árboles, más zonas de sombra y más espacios para encontrarnos y convivir", ha añadido.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Obras Municipales 2024-2027, un programa de modernización urbana dotado con 40 millones de euros y más de 60 actuaciones, diseñado para intervenir en decenas de calles y espacios públicos con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental de toda la ciudad. Con la licitación ya publicada, el Ayuntamiento prevé que las obras del nuevo parque puedan comenzar en los primeros meses de 2026.