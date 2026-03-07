El Ayuntamiento de Granada obtiene una subvención de casi medio millón para crear una red de refugios climáticos

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha sido propuesto como beneficiario, de manera provisional, de una subvención por importe de 497.000 euros para la creación de una red de cinco refugios climáticos en los distritos de Albaicín, Beiro, Centro, Genil y Ronda, en el marco de la convocatoria de ayudas destinadas a actuaciones frente al cambio climático cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Andalucía Feder 2021-2027.

Tal y como ha apuntado el Consistorio local en una nota, la convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se enmarca en el Objetivo Político 2 'Una Europa más verde', orientado a favorecer la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resiliencia urbana.

Así, el proyecto municipal contempla la creación de cinco espacios estratégicamente distribuidos en la ciudad que funcionarán como refugios climáticos, concebidos para mitigar los efectos de las altas temperaturas y mejorar la calidad ambiental en zonas urbanas.

De esta forma, en cada una de las zonas se implementará el refugio climático de acuerdo con una temática en cada barrio, correspondiendo el flamenco en Albaicín, aulas abiertas en Beiro, patrimonio histórico en Centro, juventud en Zaidín y mayores activos en Ronda.

Con ello, la Administración local ha precisado que se busca el empleo de los refugios climáticos como nodos de activación ciudadana, alineados tanto con la propuesta municipal para la Capitalidad Cultural Europea 2031, como con el recientemente aprobado Plan de Adaptación al Cambio Climático, Renaturalización y Resiliencia.

En contexto, el presente proyecto completa, además, al ya financiado Granada Cohesión Conexión 2030 --centrado en Chana, Norte y Zaidín--, toda vez que interviene de manera complementaria en los otros cinco distritos granadinos.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado muy positivamente esta concesión y ha destacado que "Granada avanza con paso firme en su estrategia de adaptación al cambio climático, apostando por soluciones concretas que den respuesta en momentos en que colectivos vulnerables necesiten de especial protección y que, con carácter general, mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos".

Al hilo, Carazo ha subrayado que "la creación de esta red de refugios climáticos refuerza nuestra planificación ambiental y consolida a Granada como una ciudad comprometida con la sostenibilidad y la resiliencia urbana".

Asimismo, ha señalado que "esta inversión permitirá actuar en cinco distritos clave de la ciudad, de manera equilibrada y generando espacios más amables, seguros y preparados ante episodios de calor extremo".

Con esta subvención, que ahora debe confirmarse tras los trámites administrativos necesarios, el Ayuntamiento ha desarrollado su hoja de ruta en materia ambiental, alineada con los objetivos europeos de transición ecológica "y con una planificación urbana orientada a la sostenibilidad y la mejora del entorno urbano".