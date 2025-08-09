El Ayuntamiento de Granada oferta más de 8.000 plazas deportivas durante el verano

Archivo - Una persona en una piscina, a 17 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los gimnasios y clubes deportivos de Catalunya que tengan piscinas cubiertas y descubiertas podrán llenarlas en estado de emergencia por sequía, siempre y cuand - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GRANADA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Deportes, ha puesto en marcha un programa de actividades deportivas para este verano, con más de 8.000 plazas disponibles dirigidas a personas de todas las edades, condiciones físicas y niveles de experiencia.

Esta iniciativa, que se enmarca en la estrategia del equipo de gobierno de Marifrán Carazo "para favorecer una vida activa y saludable", convierte a la ciudad "en un auténtico gimnasio al aire libre durante los meses estivales".

El concejal de Deportes, Jorge Iglesias, ha subrayado en una nota "el carácter inclusivo y social de la propuesta". "Este programa no solo promueve la salud y el bienestar, sino que también refuerza el tejido social de Granada. Queremos que nadie se quede sin hacer deporte este verano y por eso hemos diseñado una oferta variada, accesible y adaptada a todas las necesidades", ha dicho.

El programa estival se articula en tres grandes bloques de actividades, como las Actividades físico-deportivas, con más de 5.000 plazas repartidas en 29 disciplinas, se incluyen propuestas como natación, pádel, tenis, yoga, zumba, aquagim o entrenamiento funcional en los espacios CuboFit. Estas actividades han alcanzado ya una ocupación del 82,16%, lo que demuestra el gran interés de la ciudadanía.

En cuanto a las Actividades médico-deportivas, están especialmente diseñadas para personas con patologías como hipertensión, diabetes, artrosis u obesidad, estas actividades suman más de 2.600 plazas y alcanzan una ocupación del 59,1%. Su objetivo es favorecer la práctica deportiva segura y controlada entre quienes más lo necesitan.

También están los Campus deportivos infantiles. Para los más jóvenes, de seis a 14 años, el Ayuntamiento ofrece 311 plazas en los campus deportivos organizados en el complejo deportivo Núñez Blanca, combinando actividad física, juegos y hábitos saludables en un entorno lúdico y educativo.

Las inscripciones pueden realizarse de forma sencilla a través de la oficina electrónica de deportes. El Ayuntamiento ha mantenido precios asequibles y contempla descuentos para familias numerosas o inscripciones de hermanos, con el objetivo de facilitar el acceso a todas las familias, han destacado desde el Consistorio.

El concejal ha remarcado que "Granada se convierte este verano en una ciudad más activa, saludable y cohesionada socialmente, donde el deporte es una herramienta de inclusión, bienestar y calidad de vida".

Con este programa, el Ayuntamiento "reafirma su compromiso con una ciudad más saludable, sostenible y cercana, en la que el deporte se pone al alcance de todos los granadinos y granadinas", ha concluido.