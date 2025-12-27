El Ayuntamiento de Granada organiza el espectáculo de Nochevieja dedicado a la Capitalidad Europea de la Cultura

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Carmen volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de los granadinos el próximo 31 de diciembre para celebrar la llegada del nuevo año en la tradicional fiesta de Nochevieja, una cita que este año estará especialmente marcada por la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, eje central de toda la programación diseñada por el Ayuntamiento.

Según ha anunciado en una nota el concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, las campanadas que anunciarán la llegada de 2026 desde el reloj del Consistorio vendrán acompañadas por un espectáculo piromusical único en el que el himno compuesto específicamente para la candidatura Granada 2031 servirá de banda sonora al castillo de fuegos artificiales.

"Queremos que la llegada del nuevo año sea también una declaración de intenciones del ilusionante futuro que tenemos ante nosotros: Granada mira al nuevo año con ambición cultural, orgullo de ciudad y vocación europea", ha señalado el edil.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que Canal Sur retransmitirá unas campanadas 'de altura' desde la estación de esquí de Sierra Nevada, "regalando a todos los andaluces una espectacular imagen desde uno de los espacios naturales más bellos de todo el mundo".

La celebración desde la capital en la Plaza del Carmen arrancará a partir de las 22.30 horas con el reparto gratuito de 3.500 raciones de uvas personalizadas y 3.500 bolsas de cotillón, que incluirán gorros, antifaces, serpentinas y otros elementos festivos. Los kits podrán recogerse en las dos carpas habilitadas en Reyes Católicos, a la altura de las calles Alhóndiga y Príncipe.

La programación musical comenzará a las 23,15 horas con una original performance desde los balcones del Ayuntamiento, que se transformarán en escenario para la actuación de la banda Ojos de Blues, encargada de animar el ambiente hasta la medianoche. Tras las campanadas y el espectáculo piromusical, la música continuará desde el escenario central de la plaza con el concierto del grupo Reatroactivos, que prolongará la fiesta hasta las 02,00 horas. La concejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, ha insistido en que la seguridad será una prioridad durante toda la jornada.

Para ello, y con la plena coordinación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el dispositivo municipal para la fiesta de Fin de Año en la Plaza del Carmen estará conformado por 29 agentes de la Policía Local de refuerzo que velarán por mantener la seguridad de las personas que acudan a disfrutar de la fiesta de bienvenida al nuevo año.

Para ello, el tráfico de la calle Reyes Católicos se cortará a partir de las 22,00 horas y hasta las 03,00 horas, siendo esta la única vía de acceso a la Plaza del Carmen en ese periodo y dejando Puerta Real y las calles adyacentes expeditas ante cualquier emergencia o necesidad de evacuación. Junto a ellos, también está prevista la presencia de unos 5 voluntarios de Protección Civil en la previa de las campanadas que se elevarán hasta diez una vez dado comienzo 2026. A estos medios humanos habrá que sumar un SVB (soporte vital básico) y un PSA (puesto sanitario avanzado fijo), además de una ambulancia medicalizada en el entorno de la Plaza del Carmen.

"Nuestro objetivo es que todos los granadinos y quienes nos visiten puedan disfrutar de esta noche tan especial con tranquilidad, seguridad y alegría", ha señalado Agudo. El dispositivo especial de Nochevieja contará también con un refuerzo de la limpieza en la zona con 66 operarios, cuatro barredoras peatonales y de calzadas y peatonales, una fregadora y dos hidrolimpiadores que se concentrarán en las inmediaciones de la Plaza del Carmen para abordar la limpieza especial que requiere la zona tras la celebración de la fiesta de fin de año.

Se trata, según ha subrayado la concejala de Limpieza, Ana Sánchez, de un "notable esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para atender el esperado aumento de residuos en la vía pública y permitir que los vecinos no vean resentida la limpieza de su ciudad pese a la masiva afluencia de personas en la calle".

Además, durante toda la jornada se reforzará la recogida de las papeleras y la recogida selectiva de envases y de papel y cartón, además de un camión para las eliminar soleras en los alrededores de los contenedores. El dispositivo especial se completa con un refuerzo de la recogida de residuos industriales para dar cobertura tanto a los residuos hospitalarios como a las grandes superficies que en estas fechas incrementan la producción de residuos como consecuencia del aumento de las ventas.