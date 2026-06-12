El Ayuntamiento de Granada refuerza su atención a personas sin hogar con un dispositivo especial frente a olas de calor

Archivo - Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha dado un nuevo paso en el refuerzo de las políticas de atención a las personas sin hogar con la aprobación de dos importantes medidas destinadas a mejorar la protección y el acompañamiento social de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: un dispositivo especial en modo de refugio climático frente a olas de calor y una mayor subvención a un servicio de Unidad Móvil de Cruz Roja

Así, por un lado, el Consistorio pondrá en marcha a partir del próximo lunes un refugio climático para hacer frente a los efectos de las altas temperaturas durante los meses de verano y, por otro, incrementará en un 50% la subvención destinada a la Unidad Móvil de Emergencia Social de Cruz Roja, alcanzando la mayor dotación municipal concedida hasta la fecha a este servicio.

Así lo ha anunciado este viernes tras la aprobación de ambas medidas en la Junta de Gobierno Local el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, para quien estas iniciativas reflejan la "firme voluntad" del Ayuntamiento de seguir reforzando la atención a las personas que atraviesan situaciones de exclusión residencial extrema, "especialmente en momentos de especial vulnerabilidad como son las olas de calor".

"Las personas sin hogar constituyen uno de los colectivos más expuestos a los riesgos térmicos y nuestra responsabilidad es la de ofrecer recursos que protejan su salud, su seguridad y su dignidad", ha señalado.

El nuevo recurso estival de emergencia estará ubicado en las instalaciones de Ocrem (calle Arzobispo Pedro de Castro) y abrirá todos los días de la semana de 13,00 a 21,00 horas (coincidiendo con las franjas de mayor riesgo térmico), ofreciendo un espacio seguro y climatizado con una capacidad máxima de 27 plazas diarias diferenciadas para hombres y mujeres, previendo alcanzar un total de 2.079 estancias. El dispositivo permanecerá operativo entre el 15 de junio y el 31 de agosto.

Los usuarios tendrán así acceso a un entorno climatizado y seguro donde dispondrán de zonas de descanso con hamacas y sofás alimentación, hidratación, duchas, productos de higiene y atención psicológica y social especializada.

"No se trata únicamente de ofrecer refugio frente al calor. Queremos proporcionar un entorno de protección integral que garantice unas condiciones mínimas de bienestar y que permita establecer un contacto directo con personas que, en muchos casos, viven alejadas de los recursos sociales tradicionales", ha explicado Saavedra.

UNIDAD MÓVIL DE CRUZ ROJA PARA PERSONAS SIN HOGAR

En paralelo a esto, el Ayuntamiento también ha aprobado una subvención directa de 65.524,48 euros a Cruz Roja Española para el desarrollo durante 2026 del proyecto de Unidad Móvil de Emergencia Social de Acercamiento y Atención a Personas Sin Hogar, lo que supone un incremento de 21.727,08 euros (un 50% más) respecto al ejercicio anterior.

La ampliación de la financiación permitirá incorporar un integrador social al equipo de intervención, reforzando el seguimiento individualizado de las personas atendidas y mejorando la capacidad de acompañamiento social en calle.

"Seguimos avanzando hacia un modelo de atención más cercano, especializado y eficaz. Queremos que la ayuda llegue más lejos y que cada persona reciba una respuesta adaptada a sus necesidades concretas. La incorporación de este nuevo profesional permitirá intensificar el trabajo de acompañamiento y facilitar procesos de recuperación e inclusión social", ha indicado el portavoz.

La Unidad Móvil de Cruz Roja tiene previstas durante este año un total de 262 salidas para la distribución de alimentos, la atención sanitaria básica, la detección de situaciones de riesgo y la realización de derivaciones a recursos asistenciales y hospitalarios cuando sea necesario.

Además, durante el mes de agosto mantendrá un dispositivo específico para garantizar desayunos y atención diaria a las personas usuarias.

Saavedra ha subrayado que tanto el refugio climático como la Unidad Móvil forman parte de una estrategia coordinada junto a la Oficina Municipal de Atención a Personas Sin Hogar y el conjunto de entidades sociales que trabajan en este ámbito.

Así, estas actuaciones de baja exigencia suelen convertirse en un recurso esencial para facilitar el acceso a perfiles complejos, en muchas ocasiones afectados por problemas de salud mental, adicciones o largos procesos de exclusión social.

"Estos recursos nos permiten generar vínculos de confianza, detectar necesidades y abrir puertas a futuros itinerarios de inserción", ha afirmado.

El portavoz ha agradecido la colaboración y la "impecable labor" de Ocrem y Cruz Roja, destacando que "la cooperación entre el Ayuntamiento y las entidades sociales resulta imprescindible para ofrecer respuestas eficaces y humanas a quienes más lo necesitan": "Nuestro objetivo es seguir construyendo una Granada más solidaria, inclusiva y comprometida con las personas que más lo necesitan".