El Ayuntamiento de Granada refuerza seguridad en la zona norte tras el registro de ataques a autobuses con balines

Comisión de Protección Ciudadana, Educación, Política Social y Familia del Ayuntamiento de Granada - EUROPA PRESS

GRANADA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, con gobierno local del PP, ha dispuesto un refuerzo de seguridad en la zona norte ante el registro de dos episodios de ataques con armas de balines a algunos de los autobuses que cubren el servicio en determinadas áreas del distrito.

Así lo ha apuntado la concejala de Protección Ciudadana de Granada, Ana Agudo, en la comisión municipal informativa del ramo, reunida este miércoles, donde se ha detallado que el refuerzo viene dándose desde hace un par de semanas, más allá del dispositivo que habitualmente se articula para Halloween por episodios similares.

El consistorio ha solicitado la convocatoria de una Junta de Seguridad Local a fin de abordar con la Subdelegación del Gobierno en Granada el tema. Así, una vez se coordinen agendas en los próximos días, se pedirá formalmente la colaboración en este asunto de la Policía Nacional.

La cuestión es "fundamentalmente competencia" de la Policía Nacional, cuerpo de seguridad estatal al que ya se ha solicitado en ocasiones anteriores dicha colaboración en relación con "incidentes reiterados con vandalismo" contra los autobuses en la zona norte.

Agudo en cualquier caso ha señalado que los actos vandálicos contra los autobuses han continuado pero han sido menos intensos, si bien un par de episodios de disparos con balines han preocupado en la Policía Local por el "peligro" que puede suponer para los usuarios y los conductores.

El jefe de la Policía Local de Granada, Rafael Domingo, ha dado cuenta en la misma comisión de este refuerzo del plan de presencia policial en la zona norte, una vez se tuvo conocimiento de estos ataques con escopetillas de plomo. Se procedió a intensificar patrullas, en número y rondas, también para escoltar a algunos de los autocares, no a todos en todo momento en sus rutas dado el número de efectivos con que cuenta el cuerpo de seguridad local.

En este contexto, ha valorado la petición de la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para coordinar estos trabajos con la Policía Nacional. Se han pronunciado sobre el asunto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, y la viceportavoz de Vox, Mónica Rodríguez Gallego, en representación de sus grupos en la comisión.

Ruz ha incidido en la importancia de que desde la Policía Local se pueda hacer seguimiento y escolta durante el tiempo que duren las agresiones de las líneas 5, N5 y N6 que cubren la zona norte, que ha resaltado que dan servicio a "miles" de vecinos, y ha pedido que la "paralización" de las mismas sea el menor posible.

La viceportavoz del grupo municipal de Vox ha hecho hincapié en la "gravedad" de una situación que viene de antiguo, y que suele acentuarse en torno a Halloween y celebraciones, pero que cobra otra dimensión si son con "balas o armas", por lo que también ha pedido reforzar la seguridad.

CONTROL DE AFORO EN ALUMBRADO NAVIDEÑO

En otro orden de cosas, la edil de Protección Ciudadana ha puesto sobre la mesa la activación en las próximas fiestas navideñas del denominado plan de autoprotección del Ayuntamiento para el día del encendido del alumbrado, el cual cada año convoca a más ciudadanos, como ha señalado que ha quedado de manifiesto a finales de este pasado noviembre.

Se abre así la posibilidad de aforar para controlar los accesos a la Plaza del Carmen, escenario principal, en el centro de la capital granadina, de las actuaciones que se suelen programar para el encendido, este año con un espectáculo del bailaor Agustín Barajas, y al modo en que ya se hace en Año Nuevo.