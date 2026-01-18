El Ayuntamiento de Granada reúne en una Agenda Única Digital su oferta cultural, deportiva y de ocio

Archivo - Imagen de la Alhambra (Granada) de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. - CONSEJERÍA DE TURISMO - Archivo

GRANADA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través del área de Innovación y SmartCity, impulsa la creación de una Agenda Única Digital de Información Turística, una herramienta innovadora que permitirá centralizar en un único espacio toda la oferta cultural, deportiva y de ocio de la ciudad, mejorando el acceso a la información tanto para la ciudadanía como para las personas que visitan Granada.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Granada y forma parte del eje de Transición Digital, orientado a "modernizar los servicios turísticos y avanzar hacia un modelo de destino turístico inteligente".

Así, ha explicado que la Agenda Única Digital reunirá de forma centralizada la programación cultural, deportiva, de ocio, eventos y actividades gastronómicas que se desarrollan en la ciudad, integrando información procedente de distintas fuentes públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos, la Universidad, la Diputación, teatros, espacios culturales y plataformas de venta de entradas.

Gracias a un alto grado de automatización, la plataforma permitirá reutilizar información ya disponible en distintos canales, mantener los contenidos permanentemente actualizados, evitar duplicidades y garantizar una agenda única fiable, estructurada y validada, optimizando así la gestión de la información turística municipal, según ha precisado la Administración local.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "la Agenda Única Digital supone un paso decisivo en la modernización de la gestión turística de Granada, al ofrecer una herramienta que simplifica el acceso a la información, mejora la experiencia de visitantes y ciudadanía y da mayor visibilidad a la intensa actividad cultural y deportiva de la ciudad".

En este sentido, ha subrayado que el proyecto "aprovecha los fondos europeos para poner la tecnología al servicio de las personas, apoyar al tejido cultural y económico local y mejorar la eficiencia de los servicios municipales".

La Agenda Única será el contenido principal de las estaciones virtuales de información turística, con acceso permanente, accesibles tanto a través de una plataforma web como desde tótems digitales distribuidos por la ciudad, lo que permitirá ofrecer información turística actualizada en cualquier momento.

La herramienta contará con un diseño adaptado a dispositivos móviles, pantallas de gran formato y soporte multilingüe, facilitando el acceso a la información a visitantes nacionales e internacionales.

Además, la nueva plataforma cumplirá con los más altos estándares de accesibilidad universal, garantizando que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan consultar la información, y con exigentes requisitos de ciberseguridad y protección de datos, reforzando la confianza en los servicios digitales municipales.

Asimismo, permitirá validar los contenidos antes de su publicación y ofrecer búsquedas avanzadas por fechas, categorías, temáticas o ubicación de los eventos. Con esta iniciativa, Granada consolida su apuesta por la transformación digital del turismo, la mejora de la promoción cultural y deportiva, el apoyo a la economía local y el fortalecimiento de su posicionamiento como destino turístico inteligente, accesible y sostenible, alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con una visión de ciudad innovadora y orientada al futuro.