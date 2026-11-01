El Ayuntamiento de Granada ultima el hermanamiento con Chengdu tras meses de trabajo

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante su reunión. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recibido en el Ayuntamiento a una delegación institucional de la ciudad china de Chengdu, encabezada por Li Ming, subdirector general de su Oficina Municipal de Asuntos Exteriores, en un encuentro que ha permitido ultimar el hermanamiento entre ambas ciudades.

En este marco, el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un memorándum que permita seguir dando pasos hacia la formalización de esta relación institucional, tras meses de contactos y trabajo conjunto, tal y como ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa.

"Queremos que este hermanamiento sea el inicio de una colaboración estable entre Granada y Chengdu, que nos permita impulsar proyectos conjuntos en inteligencia artificial y biotecnología, favorecer las relaciones entre nuestras empresas y centros de investigación y reforzar la promoción cultural y turística de Granada en China", ha señalado la alcaldesa.

El encuentro también ha permitido abordar posibles iniciativas de cooperación empresarial, científica y educativa entre Granada y Chengdu, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología y las ciencias de la salud, así como fomentar los intercambios académicos y la colaboración entre universidades, centros de investigación y parques tecnológicos de ambas ciudades.

En materia de inteligencia artificial y ciudades inteligentes, ambas ciudades trabajan en colaborar en investigaciones sobre la aplicación de nuevas tecnologías a la gestión urbana y la mejora de los servicios públicos, así como compartir experiencias y participar en entornos de pruebas tecnológicas.

La agenda de la delegación china desarrollada esta semana y coordinada por el área de Innovación del Ayuntamiento de Granada, ha incluido su participación en el IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía y encuentros de trabajo con instituciones, centros de investigación y empresas de la ciudad.

En concreto, los representantes de Chengdu se han reunido con la Universidad de Granada (UGR), la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), la Fundación AI Granada Research&Innovation y diferentes empresas del sector tecnológico, para conocer sus proyectos y estudiar posibles vías de colaboración empresarial y científica entre ambas ciudades.

En el ámbito cultural, la delegación china ha trasladado su respaldo a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 y ha mostrado su interés por impulsar intercambios culturales entre ambas ciudades y promover Granada como destino turístico en China, poniendo en valor su patrimonio histórico y su oferta cultural.

Igualmente, la delegación china ha invitado formalmente al Ayuntamiento de Granada a participar en la Conferencia Internacional de Cooperación y Desarrollo entre Ciudades Amigas de Chengdu, que se celebrará en 2027.

"Agradecemos el respaldo de Chengdu a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. Queremos que este proyecto sea también una oportunidad para abrir Granada al mundo, compartir nuestra cultura con ciudades como Chengdu y dar a conocer internacionalmente nuestro patrimonio y nuestra capacidad para acoger grandes proyectos culturales", ha destacado Carazo.

La delegación china ha estado integrada, además de por Li Ming, por el director de la Oficina de Bioindustria de la Zona de Alta Tecnología de Chengdu, Tian Jun; la jefa de la División de Asuntos Europeos de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores, Si Beibei; el representante del área de desarrollo del entorno empresarial y promoción de la economía privada, Gao Yongze; y el integrante de la Asociación Popular de Chengdu para la Amistad con los Países Extranjeros, Tang Xian.