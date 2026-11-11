El Ayuntamiento de Granada valora que la huelga transcurre sin incidentes y el 90% de los funcionarios en sus puestos

Servicios mínimos en el transporte público en la Alhambra por la huelga general. A 11 de noviembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha informado de que la jornada de huelga de este miércoles transcurre con normalidad, sin incidencias y con el 90% de los funcionarios municipales en sus puestos de trabajo.

Fuentes municipales han señala que en el Consistorio la jornada se desarrolla "sin incidencias", y apuntan al hecho de que los servicios mínimos de transporte público urbano están funcionando conforme a lo previsto.

Además, añaden que el servicio de limpieza tampoco ha sufrido incidencias. Y, por último, respecto a los funcionarios, precisan que ha acudido a su trabajo el 90% de la plantilla.

Por otro lado, y según datos de la Policía Local, unos 3.500 manifestantes se han congregado al mediodía en el entorno de la Fuente de las Batallas y Puerta Real donde han confluido las distintas marchas de las columnas informativas organizadas por las organizaciones sindicales que han apoyado la convocatoria de huelga.

El cuerpo municipal ha prestado servicio de seguridad en puntos críticos en previsión de conflictos tales y como la salida de las cocheras de la empresa Alsa, donde ha habido cordón policial, en colaboración con la Policía Nacional, y se ha realizado una denuncia por falta de respeto a los agentes.

En la puerta del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen, ha habido un piquete informativo con nueve personas antes de la apertura al público que no causó incidentes. Y en El Corte Inglés de Acera del Darro el recorrido final de la conjunción de las columnas informativas obligó al cierre de los grandes almacenes y Policía Nacional tuvo que actuar para mantener la seguridad ciudadana.

Otros puntos donde ha habido servicio por parte de los agentes de la Policía Local pero en los que no ha habido piquetes y se ha trabajado con normalidad han sido Mercagranada, Merca 80, Mercado de San Agustín, Centro Cívico Zaidín, complejo administrativo Los Mondragones, edificio Gran Capitán, Correos Distrito Norte y Centro Comercial Serrallo.

EMPRESARIOS APUNTAN A UN "SEGUIMIENTO MUY BAJO" DE LA HUELGA

Por otro lado, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha señalado que los principales sectores económicos de la provincia le han trasladado que la huelga "se está desarrollando con normalidad y que el seguimiento está siendo muy bajo".

Así, en un comunicado, la CGE señala que comercio, construcción y hostelería "mantienen su actividad y, al margen de la presencia de piquetes en el Polígono Juncaril --en el área metropolitana de la capital--, en los espacios productivos granadinos la jornada también se está viviendo con tranquilidad".

La confederación empresarial subraya que "medidas de presión como la huelga general siempre dañan a las empresas", ya que, según señalan, producen una contracción del consumo, perjudican al turismo "y provocan una sensación de inseguridad y falta de confianza que en nada benefician a la actividad económica".

Por ello, la CGE insta a las organizaciones sindicales a que durante toda la jornada se respete el derecho al trabajo y se garantice la libertad de movimiento y la seguridad de quienes decidan mantener su actividad.

La confederación ha lamentado que algunos negocios se hayan visto obligados a cerrar temporalmente al paso de los piquetes informativos y los manifestantes, "como ha sucedido en El Corte Inglés, donde se han vivido momentos de tensión, y en otros comercios del centro" de la capital granadina.

Por otro lado, la representación de los empresarios granadinos también incluye en su comunicado una condena "a los actos vandálicos que se produjeron este pasado miércoles en empresas inmobiliarias de la capital, que aparecieron con pintadas en sus fachadas y escaparates, como el sabotaje que han sufrido los cierres de algunos comercios, que ha conseguido retrasar la apertura este miércoles".