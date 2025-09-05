El Ayuntamiento de Jaén abre la inscripción para el programa de educación ambiental para escolares

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha abierto las inscripciones para la vigésimo octava edición del programa de educación ambiental para escolares 'Aprender para proteger', que se celebrará durante el curso escolar 2025-2026.

De este modo, los colegios interesados ya pueden apuntarse, a través del correo electrónico aulanaturalezajaen@gmail.com, a esta iniciativa gratuita, con actividades adaptadas al alumnado con necesidades educativas especiales.

Con "una trayectoria muy consolidada", el curso pasado contó con la participación de 5.458 estudiantes de 23 centros educativos "y este año se espera que aumenten las inscripciones", según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Patrimonio y Centro Especial de Empleo, José María Cano, que ha presentado el programa junto con la gerente de la concejalía de Medio Ambiente, María Ángeles Peinado.

En cuanto a las novedades, ha resaltado la implantación de la aplicación Seek para identificar especies, además de abrirse a la participación de familias y docentes y ofrecer el taller Jaén 2050, en el que se trabajará el cambio climático con experimentos.

"Este programa es un proyecto de ciudad con una excelencia de calidad demostrada, que refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la educación de calidad", ha valorado el edil.

Sus actividades se han diferenciado por niveles educativos. Para Infantil, se han preparado talleres sensoriales y de reciclaje creativo; mientras que para Primaria se han organizado un jardín escolar con plantaciones y juegos y la actividad 'Visita tu parque' con recorridos interpretativos. La limpieza y recogida de residuos y talleres de gymkana, aves urbanas y cambio climático son otras de las propuestas para esta etapa.

Para el alumnado de Secundaria, se han organizado rutas didácticas al sendero de la Muralla, Cuatro Picos y Ojo del Buey. Habrá también actividades de biodiversidad urbana con visitas a parques, recogida de residuos y limpieza colaborativa y talleres de herbario y cambio climático.

"Contamos con el valor añadido de la inclusión laboral ejecutada por el Centro Especial de Empleo a través de prácticas, la sostenibilidad pues actuamos sobre el entorno local real de Jaén y el aspecto educativo y comunitario, generando vínculos entre la escuela, la familia y la ciudad", ha añadido Cano.

El concejal se ha detenido en las visitas programadas a los parques de la ciudad y ha precisado que, al los del Seminario y Juan Pablo II (Bulevar), se sumará este año el de Fuente de la Mimbre. Además de un recorrido interpretativo con cuaderno de campo, incluirá diferentes pruebas y trabajo en equipo, además de la adaptación a condiciones climáticas.

Los centros recibirán un formulario oficial a través de los canales del Ayuntamiento y las actividades se organizarán en sesiones de un máximo de 30 alumnos, un total de cuatro por centro educativo. En los talleres y el jardín escolar, serán los monitores los que se desplacen a los centros educativos inscritos. En las rutas y parques, será el centro el que organice el desplazamiento del alumnado hasta el punto de encuentro de la ruta o entrada al parque.

El edil ha agradecido la implicación de la gerente María Ángeles Peinado, ha destacado la colaboración los trabajadores del Centro Especial de Empleo y ha resaltado la gran labor del monitor del aula medioambiental, José Enrique Carrillo, "alma mater de este proyecto tan bonito".