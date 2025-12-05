La Junta adjudica por 427.284 euros las obras del centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba

Interior de la Sinagoga de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que dirige Patricia del Pozo, ha publicado la adjudicación de las obras de reforma del solar anexo a la Sinagoga de Córdoba y de adecuación a la visita pública del monumento a Construcciones Antroju, S.L. por 427.284 euros, con la previsión de que las obras tengan una duración de seis meses.

En concreto, esta actuación en dicho solar anexo en el segundo monumento más visitado de Córdoba tras la Mezquita y ubicado en el número 18 de la calle Judíos, pretende dotar al inmueble de un espacio adecuado para la recepción de los visitantes al monumento.

De igual modo, con la intervención también se pretende solventar la falta de un espacio expositivo de los restos arqueológicos, para hacer comprensible la historia de la Sinagoga cordobesa, catalogada como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC).

Para tal fin, se procederá a una mínima intervención de restitución de pavimento, así como al resanado de paramentos verticales y la actualización y adaptación mínima de las instalaciones ya existentes (electricidad e iluminación, abastecimiento y saneamiento), con la finalidad de poner en uso el inmueble adaptándolo a la visita pública, sin que ello suponga alteración alguna de parámetro urbanístico.

La actuación se desarrollará principalmente en el interior del volumen edificado de la parcela, adquirida por la Junta de Andalucía en 2008, dividiéndolo para crear una sala de interpretación y un aseo accesible. En el interior, un pequeño patio hará de recibidor para comunicar directamente, a través de éste, con la sala de interpretación y el aseo.

Así, la sala de interpretación será concebida como un espacio de trabajo, de atención al visitante, y con una zona mayor para exposición e interpretación de la información presente en el solar mediante distintos elementos expositivos.

Desde la sala de interpretación, y a través de una pasarela con recorrido circular, el visitante al monumento podrá conocer la zona interior de la parcela donde se encuentran los restos arqueológicos, que irán acompañados de sus correspondientes atriles informativos, haciendo más comprensible la experiencia de la visita al monumento.

La Sinagoga de Córdoba está situada en el sector occidental del Conjunto Histórico de Córdoba, en el barrio de la Judería y anexa a la antigua muralla de la medina islámica. Se trata de un magnífico ejemplo de la arquitectura mudéjar muy influenciada por la cultura árabe y por las ideas estéticas del reino nazarí de Granada y constituye el único testimonio de la arquitectura religiosa hebraica conservado en la ciudad.

Construida a comienzos del siglo XIV, se fecha con exactitud entre los años 1314-1315 gracias a la inscripción fundacional hallada en 1884 en el muro este de la sala de oración, o muro principal, orientado a Jerusalén. Su núcleo esencial es una sala de oración de planta cuadrada de alrededor 40 metros cuadrados, a la que se accede a través de un pequeño patio y vestíbulo.