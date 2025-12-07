El Ayuntamiento de Jaén adecuará 134 plazas de aparcamientos para uso en eventos y depósito de vehículos municipal

Plano de nuevos aparcamientos en el Recinto Ferial Alfonso Sánchez Herrera de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha licitado este domingo las obras para adecuar 134 plazas de aparcamiento en los terrenos ubicados junto a la Jefatura de la Policía Local y colindantes con el Recinto Ferial Alfonso Sánchez Herrera (prolongación Avenida de Granada), para uso por parte de la ciudadanía cuando se celebren eventos en el entorno, tanto deportivos como lúdicos, y como depósito de vehículos municipal.

El concejal de Contratación y presidente de la Empresa Pública de Servicios y Aparcamientos (Epassa), Francisco Lechuga, ha indicado que las obras tienen un coste de 180.000 euros para habilitar 134 plazas con destino al depósito de vehículos retirados de la circulación por la grúa municipal y para otros usos. Estas obras, que tendrán una duración de unos cuatro meses.

Asimismo, ha indicado que las obras tienen "un efecto doble sobre la disponibilidad de aparcamiento", ya que lo vehículos que la grúa municipal retiraba se alojaban hasta ahora en el parking Goya, junto al colegio Alfonso Sancho, en el centro de la ciudad. Este aparcamiento con 267 plazas presta un importante servicio a residentes de esta zona donde hay dificultades para encontrar aparcamiento.

El Ayuntamiento ha señalado que, una vez se habilite el nuevo espacio para el depósito, se liberarán para residentes 50 plazas en los Goya. El edil señala que esta medida forma parte del plan de dotación con 1.000 plazas de estacionamiento que el equipo de Gobierno quiere poner en servicio tanto en rotación como en alquiler este mandato para los vecinos de zonas con importantes necesidades de aparcamiento.

Lechuga a indicado que a estas 184 plazas se suman las 26 del anejo del Ruiz Jiménez, en el casco antiguo y que a ellas se unirá "en breve" la licitación de otras 100 plazas en Doctor Azpitarte, en la zona Sur, o en el antiguo colegio Muñoz Garnica, en la zona de Santa Isabel, en cuyos proyectos ya se trabaja.

El concejal ha agredecido la cesión de este espacio para el nuevo depósito de la grúa municipal al área de Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén que gestiona el edil José María Cano. Asimismo, el servicio de grúa municipal contará también con un nuevo vehículo para retirada para el que Epassa tiene previsto una inversión de 85.000 euros más IVA.