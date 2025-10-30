El Ayuntamiento de Jaén amplía a 60 plazas del albergue de temporeros y pide adelantar la activación del resto de la red

Fachada del centro de acogida al transeúnte de Jaén, que se amplía como albergue para temporeros durante la aceituna. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén aumentará desde este viernes hasta 60 las plazas el dispositivo municipal de atención a la persona temporera situado en la avenida de Granada, en las instalaciones del centro de acogida al transeúnte, que con motivo de la campaña de la aceituna ve ampliada su capacidad.

En concreto, el dispositivo pasará de 48 a 60 plazas, a las que progresivamente se dará margen hasta las 170 previstas en total en función de la demanda, según ha informado este jueves en una nota la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz.

Ha recordado, no obstante, que, a pesar de la flexibilidad en la estancia que el Consistorio está brindando, sabedor de la situación de la campaña en la provincia, "en unos días habrá temporeros que no tengan recursos abiertos en el resto de la red (de albergues) una vez que abandonen el de la capital".

"La fecha de activación de la campaña no puede ser del 17 al 21 de noviembre en el resto de la provincia, no casa con la realidad de la llegada de las personas que ya acuden hasta Jaén, que tenía como fecha propuesta nada menos el 11 de noviembre y que ya vemos que no es así", ha afirmado.

Por ello, ha compartido "la petición que han realizado entidades sociales ante la Junta de Andalucía", responsable del Foro Provincial de las Personas Migrantes, del adelanto en la activación de la red de centros con motivo de la campaña.

La concejala ha explicado que "la foto fija en este momento es que hay una coordinación autonómica de un dispositivo del que solo tiran el Ayuntamiento de la capital y Cáritas con sus recursos propios".

"Estamos a 30 de octubre y no puede ser que la fecha recomendada para el resto de la red de centros de atención municipal (albergues) siga siendo entre el 11 y el 21 de noviembre, cuando vemos que ya hay tajos trabajando con el apoyo de personas migrantes, lo que indica que la afluencia a la provincia y a la capital como puerta de entrada es una realidad incontestable", ha dicho.

Díaz ha precisado que, para aumentar esa capacidad del albergue, el Patronato de Asuntos Sociales va a dotarlo de dos auxiliares de monitor más, dos monitores y dos vigilantes que se suman al contingente habitual.

En este punto, ha advertido de que los fondos de la Junta están habilitados para una campaña de 45 días de duración y al 50 por ciento con el Ayuntamiento, cuando el dispositivo ya funciona en la ciudad desde el 20 de octubre y se prolonga hasta el 16 de enero.

"Por tanto, hablamos de casi tres meses, 90 días, el doble de lo que la Junta considera. Esa diferencia la asumimos a pulmón por responsabilidad y solidaridad, pero no es comprensible ni admisible", ha subrayado la edil.

Además, ha cifrado la bajada de fondos autonómicos "en cerca de 40.000 euros menos en un año", pasando de pagar 460.000 euros en 2024 a los 422.000 euros del actual, "lo que ha motivado que los primeros días de funcionamiento del Centro Municipal de Acogida se hayan sufragado con recursos propios".