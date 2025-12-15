El Ayuntamiento de Jaén apela a "la buena voluntad" para evitar la sustracción o el deterioro de flores navideñas

Colocación de flores de pascua - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha apelado a "la buena voluntad" de la ciudadanía para evitar la sustracción o el deterioro de flores de pascua y otras especies ornamentales que se han colocado en las zonas ajardinadas de la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente y del Centro Especial de Empleo, José María Cano (JM+), ha hecho un llamamiento expreso al civismo y a la colaboración ciudadana para el cuidado y respeto de los trabajos, recordando que "estas plantas forman parte del patrimonio común y del esfuerzo diario de los trabajadores y trabajadoras del CEE, por lo que es fundamental que entre todos contribuyamos a conservarlas".

El edil ha subrayado que "cuidar la ciudad es responsabilidad de todos, especialmente en estas fechas navideñas en las que aumenta la afluencia de personas en las calles y viene mucha gente de fuera a visitarnos". Además, ha incidido en que el respeto por el entorno urbano permite mantener "una ciudad más bonita, acogedora y sostenible para vecinos, vecinas y visitantes".

El Centro Especial de Empleo (CEE) centra estos días sus esfuerzos en la ornamentación floral de la ciudad con motivo de la Navidad. Durante las últimas semanas, se están plantando y colocando especies vegetales típicas de estas fechas, como abetos, flores de pascua o ciclámenes, plantas de invierno muy utilizadas por su resistencia y por el colorido que aportan al entorno urbano.

Cano, ha señalado que este mismo lunes se han colocado grandes maceteros con flores de pascua en la plaza de San Francisco, una actuación que se extenderá a otros puntos emblemáticos de la ciudad como los Jardinillos y la plaza de Santa María.

También está prevista la instalación de siete abetos y dos acebos de grandes dimensiones en distintas zonas del centro. A estas actuaciones se suman los 1.500 ciclámenes rojos ya colocados en diferentes espacios, así como 560 ciclámenes en tonos rosa fucsia que adornarán lugares como la plaza de las Herrerías y el macetero con forma de trébol de la plaza de la Libertad.

Asimismo, se está procediendo a la instalación de plantas con decoración navideña en todo el centro urbano, con maceteros colgantes en la calle Maestra --a los que se incorporarán los adornos navideños en los próximos días--, macetas decoradas en la zona de Navas de Tolosa y maceteros con flores de pascua y elementos ornamentales en la calle Nueva.