El Ayuntamiento de Jaén atiende a 208 personas sin hogar desde el 18 de junio en la campaña por las altas temperaturas

La concejal de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, en el Centro Municipal de Acogida. - AYUNTAMIENTO DE JAEN

JAÉN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial frente a las altas temperaturas puesto en marcha por el Ayuntamiento de Jaén en coordinación con otras entidades para personas sin hogar ha realizado un total de 208 atenciones desde su activación el pasado 18 de junio. Así lo reflejan los datos facilitados por el Centro Municipal de Acogida al Transeúnte correspondientes al periodo comprendido entre el 20 de junio y el 2 de julio.

Durante estos trece días de funcionamiento, el dispositivo ha registrado una media diaria de 16 personas atendidas, alcanzando su mayor nivel de ocupación los días 23 de junio, con 23 personas atendidas, y 24 de junio, cuando se llegó a las 27 atenciones, según los datos facilitados por el Consistorio en una nota.

El centro sigue con su funcionamiento normal y, además, sigue en constante coordinación con otros recursos existentes para ajustar a las necesidades la oferta disponible y la coordinación con Cáritas y con Poblado Mundo, entre otras entidades. La concejal de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, que ha visitado este sábado el centro, ha destacado la utilidad de este recurso extraordinario para proteger a las personas más vulnerables durante los episodios de altas temperaturas.

"Estos datos evidencian que el dispositivo especial frente al calor es un recurso municipal que funciona y responde a una necesidad fundamental: ofrecer protección y atención a las personas que tienen que hacer frente a las altas temperaturas y carecen de los recursos necesarios para hacerlo", ha señalado.

El Ayuntamiento realizará un refuerzo de personal a partir de la semana que viene coincidiendo con una nueva ola de calor y para atender las necesidades del personal actual. "Quiero agradecerles su implicación, su compromiso y su gran vocación con esta profesión y su capacidad de atender las necesidades de las y los usuarios a los que se atiende", manifiesta Díaz de la Torre.

Por recursos, el balance de atenciones refleja que el Centro Municipal de Acogida al Transeúnte ha prestado 134 atenciones, con una media de 10,3 personas al día; Cáritas ha registrado 66 atenciones, con una media diaria de 5,1 personas; mientras que Poblado Mundo ha atendido a 8 personas, con una media de 0,6 atenciones diarias. Los usuarios de estos recursos pueden recibir en una jornada atención de varios de ellos.

Díaz de la Torre ha recordado que el Centro Municipal de Acogida al Transeúnte, situado en la carretera de Granada, permanece abierto las 24 horas del día mientras continúen activas las alertas por altas temperaturas, garantizando una atención continuada a quienes lo necesiten.

Dispone de 48 plazas y ofrece una atención integral que incluye un espacio climatizado, acceso permanente a agua potable, manutención, servicios de higiene, flexibilidad en las pernoctaciones y acompañamiento por parte del equipo de profesionales del centro, "con el objetivo de proteger la salud y el bienestar de las personas sin hogar durante los episodios de calor extremo", ha indicado.

La edil ha recordado, además, que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este fin de semana el aviso naranja por altas temperaturas en la provincia de Jaén, por lo que ha insistido en la importancia de extremar las precauciones y ha subrayado que el Ayuntamiento mantendrá operativo este dispositivo especial para garantizar la atención y protección de las personas sin hogar mientras persistan las alertas por calor.