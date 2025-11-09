El Ayuntamiento de Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía

Reunión del Ayuntamiento de Jaén con Policía, transportes y autoescuelas para el diseño del nuevo mapa de transporte público. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén continúa trazando la ordenanza de tráfico, cuyo objetivo es cerrar de cara al próximo año un borrador que será el primer documento de regulación de la circulación para "avanzar en una mayor universalidad de sistemas de transporte público y colectivo" como el del taxi en el centro urbano, y para afrontar el resto de diseñar un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha estado acompañado en esta nueva reunión por la concejala de Participación Ciudadana y Seguridad, María del Carmen Angulo; el intendente jefe de la Policía Local, Luis Ojeda; el gerente de la Empresa Municipal de Servicios y Aparcamientos, Manuel Pérez, y una representación de entidades como las gremiales del taxi, Comercio Jaén, MÜY Jaén, las autoescuelas y los transportistas.

Por su parte, el primer edil ha destacado en una nota de prensa que el objetivo de estas reuniones citar a los distintos colectivos implicados para que aporten propuestas con las que conseguir una ordenanza que concilie "de la mejor manera posible" los intereses de todos los actores.

Asimismo, Millán ha señalado que la ordenanza debe dar respuesta al reto de diseñar un nuevo mapa de transporte público con el tranvía, motivo por el que el servicio de bus urbano "debe ser reordenado para que sea optimizado en los barrios más alejados del centro". Al hilo, el regidor ha recordado que el Ayuntamiento espera a que el tranvía no dilate más su puesta en marcha porque "es clave rediseñar el transporte público", de tal manera que el acceso a este nuevo sistema se garantice para el mayor número de vecinos posible.

Esta nueva ordenanza de tráfico también concierne a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En esta, el Ayuntamiento ha asegurado que ya sirve "de gran ayuda" el sistema ZIT, un sistema de control de tráfico mediante fibra óptica que es capaz de predecir y dar soluciones a flujos circulatorios densos y reconducir hacia aparcamientos disuasorios y alternativas de descongestión.

Así, ha declarado que quieren regular un "acceso ordenado a los aparcamientos", con un nuevo mapa al que se incorporarán nuevas plazas a través de Epassa, de tal manera que facilite el trabajo del transporte colectivo en taxi y "ayuden a garantizar la calidad de vida de los vecinos y el acceso al comercio y los servicios de quienes visiten el centro".

PLAZA CONSTITUCIÓN Y VIRGEN DE LA CAPILLA

El regidor ha recordado, además, que la puesta en marcha de los fondos EDIL traerá consigo una mejora del urbanismo comercial y de la peatonalización que conllevará una remodelación de dos grandes zonas del centro, Plaza de la Constitución y Virgen de la Capilla, que continúan la senda de Roldán y Marín con la estética comercial y la accesibilidad.

En este sentido, Millán ha desvelado que "ambas obras tendrá su desarrollo con el nuevo año" --la Plaza de la Constitución un poco antes-- y "conllevarán también una transformación en los usos circulatorios".

Por su parte, la edil de Seguridad y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha explicado que una vez se vayan fijando los criterios con este sector "se procederá a convocar a vecinos y colectivos sociales para que hagan sus aportaciones".