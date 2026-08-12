El Ayuntamiento de Jaén condena los actos vandálicos en el Parque del Bulevar tres días después de su arreglo

Javier Padorno junto a nuevas pintadas en la fuente del Parque del Bulevar - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén han condenado los actos vandálicos que se han producido en el Parque del Bulevar después de las actuaciones de mejora y acondicionamiento llevadas a cabo recientemente en este espacio.

La condena la ha verbalizado el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, que ha lamentado que "apenas 48 ó 72 horas han tardado en echar por tierra el trabajo de pintura y arreglos" que se habían llevado a cabo en la conocida como Fuente de la Cúpula del Parque del Bulevar.

Padorno ha lamentado "profundamente que, tras el esfuerzo realizado para mejorar, renovar y poner a disposición de la ciudadanía un parque más cuidado, accesible y agradable", se hayan producido daños en "elementos e instalaciones que son de uso y disfrute de todos y todas los vecinos".

Ha añadido que estos actos suponen un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía y "obligan a destinar recursos públicos a reparar unos desperfectos que podrían evitarse con un comportamiento cívico y responsable".

Desde el Consistorio se ha incidido en que el mobiliario urbano, las zonas verdes, los juegos, las instalaciones y el resto de elementos del Parque del Bulevar, y del resto de parques de la ciudad, "forman parte del patrimonio común de los jiennenses, por lo que su conservación es responsabilidad de todos y de todas".

Asimismo, Padorno ha avanzado que el Ayuntamiento estudiará los daños ocasionados y, en caso de que proceda, adoptará las medidas necesarias para identificar a los responsables y exigir responsabilidades.

Desde el gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la conservación de este espacio y comunique cualquier conducta incívica o acto vandálico que pueda producirse.

"No podemos permitir que el esfuerzo y la inversión realizados para mejorar nuestros espacios públicos se vean perjudicados por comportamientos que afectan a todos los jiennenses", ha dicho Padorno.

Desde el Consistorio se ha apuntado que se continuará trabajando para que "parques y zonas de convivencia se encuentren en las mejores condiciones posibles para el disfrute de vecinos y visitantes".