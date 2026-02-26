El Ayuntamiento de Jaén se coordinará con la oficina de Subdelegación para canalizar las ayudas por el temporal

Reunión del Comité de Emergencia (Cecopal) en la que se ha desactivado el el estado de prealerta nivel cero del Plan de Emergencia Local - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén se va a coordinar con la oficina de atención por el temporal que Subdelegación ha habilitado para canalizar las ayudas a la recuperación y las necesidades públicas y de particulares, así como empresas y agricultores y ganaderos.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha indicado que la Sociedad Municipal de la Vivienda, reúne las condiciones para canalizar esta interlocución con la Subdelegación una vez que se conozcan los procedimientos para acogerse a las distintas ayudas a la reconstrucción.

Millán ha incidido es que es un "balón de oxígeno" para los ayuntamientos el poder contar con una partida específica para atender los daños ocasionados en la ciudad y que superan los 8,5 millones tasados inicialmente solo en lo competente al ámbito municipal.

A esto le ha sumado el "esfuerzo" que está haciendo el gobierno local con la limpieza de la zona de los Puentes y la reconstrucción urbana en calles, centros deportivos y otras instalaciones públicas.

El regidor ha indicado que el estado de prealerta nivel cero del Plan de Emergencia Local se desactivó este miércoles por parte del Comité de Emergencia (Cecopal).

El alcalde ha reclamado "un esfuerzo" de la Junta en la mejora de la rehabilitación de vivienda que competencialmente le asiste, al tiempo que ha lamentado que en lugar de anticiparse y aprobar el decreto que da luz verde a las ayudas haya que "esperar a junio para ver cómo se materializa en nuestros municipios el plan de 50 millones que nos reservan en ayudas a los ayuntamientos".