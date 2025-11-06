El Ayuntamiento de Jaén denuncia el hurto de 600 plantas y daños por actos vandálicos en jardines y maceteros

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Centro Especial de Empleo, José María Cano (Jaén Merece Más), ha pedido responsabilidad a la ciudadanía tras los recientes actos vandálicos que han afectado a diferentes jardines y maceteros del municipio, con la rotura de elementos ornamentales y el hurto de más de 600 plantas en distintas zonas ajardinadas de la ciudad.

El edil ha hecho un llamamiento para evitar que estos hechos se repitan. "Cada planta que se arranca o se destruye, que tiene un coste de dos euros para las arcas municipales, es un paso atrás en el esfuerzo que todos realizamos por tener una ciudad más bonita y sostenible", ha dicho el concejal, que ha subrayado que "cuidar nuestro entorno es tarea de todos".

La Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo la plantación de varios ejemplares de jacaranda provenientes del programa 'Apadrina un árbol' en los parterres vacíos de la Plaza Atarazana. "Esta actuación permitirá que uno de los espacios más céntricos y emblemáticos de la capital se vea embellecido y, además, gane en zonas de sombra durante los meses de verano, a medida que estos jóvenes árboles vayan creciendo", ha dicho Cano.