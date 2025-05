El Ayuntamiento de Jaén entrega los Premios Jaeneras que reconocen el compromiso de ocho mujeres con la igualdad

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia ha acogido en la tarde de este jueves la entrega de la XIII edición de los Premios Jaeneras por la Igualdad y contra la Violencia de Género, que otorga el Ayuntamiento de Jaén a través de la Concejalía de Igualdad, y que han recaído en Macarena Espinilla en el ámbito universitario, Amada Santos en Cultura, Ascensión Beltrán en Deporte, Remedios Morente en el ámbito laboral, Carmen García en el Social, María del Carmen Laínez en el educativo, Rosario Oliveros en el de la Salud, y en Layla Dris como mención especial de la Alcaldía.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha estado acompañado por la concejala de Igualdad, Eva Funes, y numerosos miembros del equipo de Gobierno y del resto de la corporación municipal y otras autoridades, ha presidido el acto, según ha detallado el Consistorio en una nota.

En este acto, el primer edil ha transmitido su felicitación a las premiadas, reconociendo que "su contribución al cambio social es determinante, y también lo es tanto para promover la todavía necesaria reflexión acerca de las barreras que aún persisten y que hay que superar, como para que la ciudadanía cuente con sólidos referentes que motiven a otras mujeres y a la sociedad en general a seguir sus pasos en la lucha contra los estereotipos de género".

"Debemos aspirar a un futuro más inclusivo e igualitario, a otra realidad en la que la igualdad de derechos y oportunidades sea real, plena y efectiva, y el ejemplo de estas mujeres nos motiva y nos inspira. Trabajar en la igualdad es invertir en el futuro, y con estos premios reforzamos esa máxima y aplaudimos y visibilizamos la aportación de mujeres que tan bien nos representan por su lucha por los derechos de las mujeres y por la promoción de la igualdad de género y que son un motivo de orgullo para los y las jiennenses", ha asegurado.

La concejala de Igualdad, en su intervención, ha expresado que "estos premios forman parte de las políticas de acción positiva de la Concejalía de Igualdad y son necesarios porque todavía hoy las mujeres seguimos siendo invisibilizadas, a pesar de nuestra capacidad y contribución en todos los ámbitos. Sabemos que la desigualdad persiste y que hay mucho por hacer para cambiar estructuras y mentalidades".

Espinilla, distinguida en el ámbito universitario, se ha dirigido en su intervención a las chicas que actualmente dudan si la ciencia, la tecnología o la ingeniería pueden ser su camino, asegurando que sí, "que hay espacio para su talento, su mirada y su voz en la construcción del futuro" y que "para que ese futuro sea posible, también debemos reivindicar lo que es justo: una financiación adecuada para las universidades públicas".

"Este reconocimiento no es solo un motivo de orgullo personal, es también una oportunidad para lanzar un mensaje claro y necesario: En ámbitos tradicionalmente masculinizados como la ingeniería --y en mi caso, la ingeniería informática-- las mujeres de Jaén podemos liderar, innovar y abrir camino para quienes vienen detrás", ha asegurado.

Santos, que ha recibido el premio en el ámbito de la Cultura, ha afirmado que, para ella, este galardón "tiene un valor incalculable a nivel personal y profesional, pero sobre todo es un abrazo cálido de mujeres que te dan soporte, que valoran lo que a veces no valoramos en nosotras mismas. Ese sentimiento de hermanamiento entre nosotras es mucho más fuerte y poderoso que cualquier intento de sabotaje extremista y canalla hacia la búsqueda de nuestros derechos. Estos derechos nos lo han arrebatado históricamente, pero la historia está cambiando, y la estamos cambiando nosotras", ha aseverado.

Por su parte, Beltrán, reconocida en el ámbito del Deporte, ha asegurado que "este premio, que entrega la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Jaén, sirve para reconocer y visualizar los logros conseguidos en el ambiente del deporte, y más concretamente en el atletismo, trabajando hacia la igualdad plena. La sociedad va cambiando y hay que conseguirlo todos juntos; hombres y mujeres".

Morente, que ha recibido el premio en el ámbito laboral, ha trasladado que "no podemos permitirnos el lujo de ser equidistantes, de mirar para otro lado, cuando se atacan y vulneran derechos como la igualdad de género o se atenta contra la vida de una mujer solo por el hecho de serlo. Porque si nos ponemos de perfil estamos dinamitando la base de los derechos humanos".

En este contexto, Morentes ha insistido en que "ahora más que nunca, en un momento de involución, por la presencia de movimientos políticos de ultraderecha tocando poder, esos derechos están en serio peligro. Los negacionistas no tienen escrúpulos en cuestionar la existencia del terrorismo machista, a pesar de las contundentes cifras de asesinatos, y de arremeter contra las políticas de igualdad con un argumento tan simplista como que muchos hombres se sienten marginados por el impulso que se le está dando a la mujer, como si fuese un premio en vez de un derecho".

García, distinguida en el ámbito social, ha puesto en valor "la importancia que tienen las asociaciones de mujeres como espacios propios para nosotras, donde aprendemos, donde nos relacionamos con las compañeras y compartimos con ellas las historias de vida y, de esta manera, entre todas, con los saberes, las habilidades y la experiencia que tenemos todas las mujeres, somos capaces de poner en marcha proyectos que nos empoderan y nos hacen crecer como personas y como colectivo, pero que también transforman la vida de nuestros barrios haciéndolos más habitables y cohesionados".

Para Laínez, premiada en el educativo, "ser jaenera implica un mayor compromiso con la igualdad por responsabilidad con la infancia. Este compromiso no puede realizarse en soledad, necesita la formación inicial y permanente como hilo que teje esta esencia igualitaria desde Educación Infantil a la Universidad, ofreciendo un modelo de intervención en las aulas, en la familia y en la sociedad que apuesta por vivir la Igualdad desde lo cotidiano, desde el trabajo colaborativo que no entiende de género pero sí de ideas, de retos, de trabajos y juegos sin estereotipos, generando un diálogo permanente de identidades que se enriquezca desde las competencias personales de toda la ciudadanía".

Oliveros, premio Jaenera en el ámbito la Salud, ha puesto en acento en que "en las profesiones sanitarias, mayoritariamente femeninas, la tasa de mujeres en niveles de liderazgo se invierte exponencialmente. Las cuidadoras familiares de mayores aún somos el 80% mujeres, a pesar de las tasas de trabajo productivo femenino", ha aseverado.

Al hilo de lo anterio, ha afirmado que "es necesario que la investigación biomédica exponga siempre las diferencias fisiológicas entre mujeres y hombres, y se invierta más en estudios de enfermedades prevalentes en mujeres. Así mismo, es urgente que todos los profesionales sanitarios estén formados en violencia de género y no sea una formación voluntaria".

Por su parte, Dris, que ha recibido la mención especial de Alcaldía, ha asegurado que "este premio es también de todas esas mujeres que no salieron en la foto, que no cortaron cintas, que no firmaron discursos pero que sostuvieron mundos enteros. Mujeres que limpiaron, criaron, resistieron, pensaron, crearon y soñaron y a las que nadie aplaudió. A ellas, que hicieron historia sin que la historia las nombrara. Desde Jaén, os nombro, os celebro y os grito: yo no estaría aquí sin vosotras", ha concluido.