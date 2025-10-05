El Ayuntamiento de Jaén impulsará una campaña de embellecimiento de los barrios de San Juan y La Magdalena

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las concejalas de Servicios Sociales y Atención y Participación Ciudadana, Ángeles Díaz de la Torre y María del Carmen Angulo, han asistido a una nueva reunión de seguimiento de las medidas recogidas en el EJE 4 del programa Eracis+.

Uno de los proyectos propuestos por la asociación Torre del Concejo es 'Yo sí que pinto', una actividad que parte de la necesidad del propio vecindario de los barrios de San Juan y La Magdalena con el objetivo de "poner el barrio bonito, a través de una campaña de embellecimiento de sus calles con murales, pinturas, ornamentación floral", ha destacado el Consistorio jiennense en una nota.

En la actividad están involucradas colectivos como, por ejemplo, la asociación cultural Civitas Lucis, pero también cuenta con la colaboración de los vecinos del barrio y de la asociación La Muralla. Con estas actividades "queremos poner en valor las fortalezas y oportunidades de estos barrios y sus gentes desde una visión positiva, promocionando la participación de la ciudadanía, contando con sus habitantes y teniendo en cuenta sus necesidades y opiniones", ha subrayado la edil de Servicios Sociales.

Díaz de la Torre ha destacado que el programa Eracis+ se presenta como una herramienta "útil y eficaz" con resultados positivos que ayudan a mejorar el aspecto de las calles, en este caso del barrio de San Juan, "a través de la implicación de las personas viven en él y dotándolo de una identidad genuina que los diferencia de otros". Además, es una forma de potenciar el turismo por esta zona de la ciudad, invitando a conocer y recorrer este barrio tanto a los visitantes como a los propios jienenses.