Andalucía roza el millar de incidencias por el temporal con 21 carreteras cortadas y máxima atención al nivel de ríos

Corte en la calle San Jacinto de Sevilla tras la caída de un árbol por las rachas de viento debido a la borrasca Kristin. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza hasta las 07.00 horas de este miércoles 28 de enero un total de 934 incidencias, 28 de ellas durante la madrugada, por el temporal de fuerte viento y lluvias que azota la comunidad, y que mantiene cortadas al tráfico 21 carreteras por inundación, hielo o nivel y obliga a realizar un "seguimiento especial" al nivel del cauce de los ríos.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como centro de coordinación operativa, que ha permitido constatar que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad.

Sanz ha destacado que la jornada de este miércoles se plantea "extremadamente compleja" con un aviso rojo de Aemet por viento en Almería y con todas las provincias bajo alertas por viento que, en el caso de las comarcas de Nevada, Alpujarras y costa en Granada, Cazorla y Segura, capital y Montes en Jaén y Subbética cordobesa va a estar acompañadas de lluvias.

"Frente a esta situación, una vez más, debo insistir en la importancia de seguir las instrucciones de EMA 112 para evitar riesgos: especialmente vamos a evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas y espacios próximos a obras, cornisas y elementos del mobiliario urbano que se puedan desprender y, en todo momento, extremar la precaución y seguir las pautas de protección frente lluvias y vientos", ha insistido el consejero de Emergencias.

Entre las medidas de seguridad ya adoptadas figura la suspensión de la actividad lectiva presencial y en centros de día en los 77 municipios que componen las comarcas meteorológicas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Grazalema en Cádiz y Serranía de Ronda en Málaga, así como los desalojos en la zona de Guadarranque.

Además este martes se prealertó a 247 personas aguas abajo del Guadarranque y se desalojó a 76 personas de las calles Río, Molino y lateral izquierdo de avenida de Guadarranque en San Roque y el núcleo completo de Guadarranque. "La operación quedó completada minutos antes de la medianoche. Para atender posibles necesidades de realojo, la Cruz Roja dispuso un albergue para 50 personas en Puente Mayorga, donde ha pernoctado una sola persona", ha apuntado el consejero. Además un varón de 81 años con patologías previas (íctus) y su cuidadora fueron realojados en un establecimiento hostelero de la Línea de la Concepción.

21 CARRETERAS CORTADAS Según información de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizada a las 11.00 horas, 21 carreteras permanecen cortadas por inundación o hielo y nieve, 15 de ellas en la provincia de Cádiz y dos en Córdoba y una en Málaga.

En la provincia gaditana, las fuertes precipitaciones han causado el corte de circulación en: la A-2101 en Castellar de la Frontera, la A-2202 en El Guijo, la CA-3101 en Macharnudo Alto-Añina-Polilla, la CA-3102 en Jerez, la CA-3105 en Guadalcacín, la CA-3113 carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4102 en Torre Melgarejo-Nuevajarilla, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 La Garrapata- Gibalbín, la CA-6101 en Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, la CA6200 a su paso por Alcalá de los Gazules, la CA-8200 en Los Ángeles, la CA9120 en Torre Alhámique y la CA-9209 a la altura de Algeciras-Los Barrios.

Las otras carreteras cortadas por inundaciones son la CO-4205 en Montemayor y la CO-4207 en Jarata-la Zarza, ambas en Córdoba y una en Málaga, la MA-8302 a la altura de Estepona-Genalguacil.

Por otro lado, las intensas nevadas registradas en las últimas horas también afectan a la red viaria en Andalucía en diferentes puntos, según la DGT, a causa de este fenómenos meteorológico permanecen cortadas tres carreteras en la provincia de Granada: la AL-5405 (entre Granada y Almería) en el municipio de Nevada, la A-395 (puerto de Montaña) y la A-4025 ambas en Sierra Nevada.

CASI UN MILLAR DE INCIDENCIAS

Hasta las 07.00 horas la EMA 112 contabiliza 934 incidencias gestionadas en Andalucía, 28 durante la madrugada. Cádiz con 183, Sevilla con 176, Málaga con 156 y Jaén han concentrado el grueso de los avisos, aunque también se han atendido en Granada (93), en Córdoba (76), Almería (74) y Huelva (46).

Un árbol ha caído sobre un coche que se encontraba circulando en las afueras de Jerez, en la A-2004, tres personas han sido atendidas por crisis de ansiedad. En Pinos Puente (Granada) un hombre quedó atrapado en un vehículo debido a una riada en la GR-3401 en Pinos Puente y fue rescatado poco antes de la medianoche sin incidencias.

Tres árboles han caído en zonas de núcleos hospitalarios, uno en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del del Virgen del Rocío en Sevilla, con una mujer herida, y otros dos en un centro de salud de Jaén y en la zona de Diálisis del Hospital de Puerto Real (Cádiz), sin daños personales.

DOS RÍOS EN NIVEL ROJO Y 13 EN NIVEL NARANJA

Respecto a los niveles de los ríos, se encuentran en nivel rojo el Guadalquivir en Villanueva de la Reina en Jaén y el Guadiana en Zújar en Guadamatilla (Córdoba). Otros 13 están en nivel naranja y hasta 27 en nivel 1. Sanz ha explicado que "los niveles van a ir aumentando en toda Andalucía por los nuevos aportes de lluvias y escorrentías, por lo que seguimos muy vigilantes".

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones permanece activo en fase de Emergencias, situación operativa 1, desde las 15.04 horas de este martes. El consejero también ha subrayado la importancia de no transitar por zonas próximas a ríos y cauces y seguir las instrucciones del 1-1-2, para evitar riesgos "porque salvan vidas".

PAUTAS DE AUTOPROTECCIÓN

Ante esta situación, la EMA recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Ante la previsión de nevadas también se recomienda llevar el depósito de combustible lleno.

Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.