Ayuntamiento de Jaén indica que los vecinos pueden volver a los edificios de calle Unicef con garantías de seguridad. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Técnicos municipales del Ayuntamiento de Jaén han indicado este sábado que la vuelta de los vecinos a los edificios ubicados en la calle Unicef podía llevarse a cabo con "garantías de seguridad". De esta forma, a lo largo de la mañana, los vecinos desalojados por las grietas que aparecieron en la vía a causa de unos movimientos de tierra han podido volver a sus viviendas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, el alcalde, Julio Millán, ha visitado a algunos de ellos en su vuelta paulatina a la "normalidad", tras ultimarse los trabajos de la empresa promotora de un bloque de viviendas colindante a la calle. "Todos los codales que estaban previstos ya están engarzados tanto en la parte superior como en la parte inferior del muro, reforzados con esas vigas de celosía que también han ayudado a contenerlo", ha explicado.

Asimismo, el alcalde ha asegurado que "los vallados de las calles se han modificado para permitir el acceso a las familias para que con total seguridad vuelvan a sus hogares y hacer vida normal". Además, ha advertido de que a lo largo de la próxima semana "se habilitarán también los aparcamientos de estos bloques cuando la empresa promotora de las viviendas termine unos trabajos adicionales que llevará a cabo".

Millán ha apuntado que dada la situación que se presentó y la emergencia que suponía, se tomaron estas medidas, y desde entonces, "los servicios técnicos municipales y de la propia empresa --a quienes ha dado las gracias por su esfuerzo y seguimiento-- han tomado "las medidas necesarias para que esta vuelta se pudiera llevar a cabo a la mayor brevedad posible y con las máximas garantías".

En este sentido, el primer edil ha adelantado que la circulación de vehículos no residentes por esta calle "estará restringida el tiempo necesario hasta que se acometa el arreglo de la calle a cargo de la empresa constructora del edificio en obras, para lo que mantendremos la supervisión municipal periódica", ha concluido.