El Ayuntamiento de Jaén intensifica los trabajos de limpieza y recuperación de parques tras el temporal

Operarios municipales trabajan en la retirada de árboles afectados por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Centro Especial de Empleo (CEE) y la Concejalía de Medio Ambiente, ha intensificado durante estos días sus trabajos de limpieza y recuperación de los parques y zonas verdes municipales más afectados por el reciente temporal.

Así lo ha indicado el concejal de Medio Ambiente y del CEE, José María Cano, quien ha agradecido la labor de los empleados municipales y de la concesionaria FCC, que continúan trabajando de manera coordinada para restablecer cuanto antes el buen estado de las áreas afectadas.

En concreto, los operarios están actuando en los parques de su competencia: La Concordia, El Seminario, el parque Juan Pablo II del Bulevar y la Ciudad de los Niños, además de diferentes zonas verdes situadas en el centro de la ciudad, según ha informado este viernes el Consistorio.

Las abundantes precipitaciones y las fuertes rachas de viento registradas en las últimas jornadas han provocado la caída de numerosos árboles y ramas, generando incidencias en distintos espacios públicos.

Ante esta situación, los trabajadores del CEE, en colaboración con la empresa FCC, están llevando a cabo labores de retirada de restos vegetales, limpieza y acondicionamiento de los parques con el objetivo de devolverlos a la normalidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

El edil ha explicado que uno de los enclaves más castigados por el temporal ha sido El Jardín Secreto, un espacio singular situado en pleno casco histórico, cerca de la plaza de la Magdalena y la calle Martínez de Molina.

"Se trata de una zona con un gran encanto en la que el viento ha provocado la caída de todos sus cipreses, por lo que en estos momentos los trabajos se están centrando en su retirada y en la limpieza integral del entorno", ha comentado.