El Ayuntamiento de Jaén y la Junta "avanzan" en la actualización del convenio para la gestión de monte público

José María Cano y María José Lara (2 y 3d) en la reunión. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía "avanzan" en la actualización del convenio para la gestión del monte público del término de la capital.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el concejal de Medio Ambiente, José María Cano, después de la reunión que ha mantenido con la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, María José Lara.

Un encuentro que "se produce tras seis meses de espera" desde que el edil lo solicitara formalmente para abordar la situación del monte público del término municipal y avanzar en una solución a distintas cuestiones pendientes relacionadas con su gestión.

Durante la reunión, las dos administraciones han abordado la necesidad de actualizar el consorcio que regula y delimita las competencias para la gestión del monte público. Un acuerdo que "se remonta a 1944" y que "ha quedado completamente desfasado".

En este sentido, ha explicado que el documento "no define con suficiente claridad la delimitación de las zonas de actuación ni las responsabilidades que corresponden a cada una de las administraciones", por lo que ambas partes han coincidido en la conveniencia de elaborar un nuevo texto adaptado a la realidad actual.

De este modo, la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente "se ha comprometido a remitir al Ayuntamiento un borrador de un nuevo convenio que será estudiado por los servicios municipales como punto de partida para iniciar un proceso de trabajo conjunto".

Cano ha valorado el encuentro y ha destacado que el principal acuerdo alcanzado es el compromiso de comenzar a trabajar en un nuevo convenio que sirva de base para una gestión moderna, eficiente y con mayor seguridad jurídica del monte público.

"Es el momento de actualizar un marco de colaboración que lleva más de ocho décadas sin revisarse y que debe responder a la realidad actual, definiendo claramente las competencias y responsabilidades de cada administración", ha afirmado.

Igualmente, el edil ha puesto encima de la mesa en este encuentro asuntos relacionados con la gestión de los parques urbanos y las ocupaciones existentes en el monte público, "con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de conservación del patrimonio natural de la ciudad".